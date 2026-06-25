Επανεκκίνησαν οι εργασίες για την παράκαμψη Νεοχωρίου

Επανεκκίνησαν οι εργασίες στο σημαντικό έργο της παράκαμψης Νεοχωρίου Αριστομένη και της βελτίωσης του δρόμου από Νεοχώρι έως διασταύρωση με 8η επαρχιακή οδό, που υλοποιείται με εργολαβία του Δήμου Μεσσηνης.

Χθες Τετάρτη πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ενώ παρέστησαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Κοντοθανάσης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου Στάθης Σωτηρόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Θανάσης Ρίκας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για ένα κομβικής σημασίας οδικό έργο για τον Δήμο Μεσσήνης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με

προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 2.026,28 μέτρα.

Οπως αναφέρεται, η επανεκκίνηση των εργασιών κατέστη εφικτή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και χρονοβόρας διαδικασίας. Οι εργασίες στα 750 μέτρα της νέας χάραξης, βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

“Το πολύ σημαντικό αυτό έργο, μπαίνει στην τελική ευθεία περάτωσης”, δήλωσε ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος και σημείωσε: “Ξεπεράσαμε απαιτητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και πλέον το έργο θα συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς έως την ολοκλήρωσή του. Θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και θα συνδέσει τους οικισμούς της ενδοχώρας με την παραλιακή ζώνη, συντομεύοντας τη μεταξύ τους απόσταση. Παράλληλα, θα εξαλείψει προβλήματα που δημιουργούσε η διέλευση βαρέων οχημάτων εντός του οικισμού και επιπλέον θα εξυπηρετεί μια εκτεταμένη αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή. Η οδική ασφάλεια, η ομαλή διασύνδεση των οικισμών, η διευκόλυνση της καθημερινότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αποτελούν ζητούμενα για τη δημοτική αρχή και γι’ αυτά εργαζόμαστε καθημερινά”.