Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής Καλαμάτας: Παράλληλοι μονόλογοι διαφορετικών “κόσμων”

Η αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας, τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και οι σημαντικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να απασχολούν την πόλη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Χρήστος Μαλαπάνης” του Ιστορικού Δημαρχείου, με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να παρουσιάζει το έργο της δημοτικής αρχής και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική για σειρά ζητημάτων που, όπως υποστήριξαν, παραμένουν άλυτα.

Ηταν μια συνεδρίαση που κράτησε 5 ώρες και 4 λεπτά, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με μονολόγους, στην οποία τοποθετήθηκαν 32 άτομα, 28 από τα οποία δημοτικοί σύμβουλοι.

Στην αρχή της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2025 της Συμπαραστάτριας του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου, από την Συμπαραστάτρια Νάνσυ Δημοπούλου.

Η διαδικασία του απολογισμού ξεκίνησε με ενημέρωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιο Ηλιόπουλο.

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι η Καλαμάτα βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, ενισχύοντας συνεχώς τον ρόλο της ως διοικητικό, οικονομικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό κέντρο της Νότιας Ελλάδας.

Επισήμανε ότι η αύξηση του πληθυσμού που καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και συστηματικής προσπάθειας που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι τα έσοδα χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο ανήλθαν στα 52,7 εκ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 9,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο Δήμος διαθέτει οικονομική αξιοπιστία, αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και μπορεί να υλοποιεί σημαντικά έργα προς όφελος των πολιτών.

Παρουσιάζοντας το έργο της δημοτικής αρχής, ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας 23ης Μαρτίου, στις παρεμβάσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως οι οδοί Ψαρών, Αριστοδήμου, Σιδηροδρομικού Σταθμού και Φραντζή, καθώς και σε έργα πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Ειδική μνεία έκανε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, στη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτείας, στο

Υπαίθριο Πάρκο Ελιάς και στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στο Δημοτικό Στάδιο.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ακόμη τη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων, σημειώνοντας ότι μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια η πόλη έχει εξασφαλίσει δέκα ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει αναγνωριστεί για δύο συνεχόμενες χρονιές ως “Smart Town of the Year”. Παράλληλα, στάθηκε στις κοινωνικές δομές του Δήμου, οι οποίες εξυπηρέτησαν περισσότερους από 19.000 πολίτες κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αφορούν τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της παράταξης Βασίλης Τζαμουράνης αναγνώρισε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην οικονομική διαχείριση του Δήμου και στην απορροφητικότητα των χρηματοδοτήσεων, ωστόσο άσκησε συνολικά σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, κατηγόρησε τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υιοθέτησαν χωρίς αντιδράσεις τον νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, στερώντας, όπως υποστήριξε, βασικά δικαιώματα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Τζαμουράνης υποστήριξε ότι σημαντικά ζητήματα παραμένουν στάσιμα παρά τις εξαγγελίες της δημοτικής αρχής. Αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη του Αχιλλείου, του Τουριστικού Ταϋγέτου και της Μαραθόλακκας, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες μπάλες απορριμμάτων, ενώ κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι δεν προχώρησε σε ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα. Επίσης, στάθηκε στην έλλειψη προόδου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα, στο Παλέ ντε Σπορ, στο παραλιακό μέτωπο, στο μάστερ πλαν του λιμανιού και στη μαρίνα, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δικαστικές εμπλοκές.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και καθυστερήσεις στα πολεοδομικά σχέδια του Ασπροχώματος, της Βέργας και της Μικρής Μαντίνειας. Επέκρινε, επίσης τη δημοτική αρχή για τη μη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, για την απουσία ασφαλτοστρώσεων, για τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού και για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου του αγωγού Φ800. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε τη δημοτική αρχή να εγκαταλείψει, όπως είπε, την αλαζονεία και την επικοινωνιακή διαχείριση και να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της πόλης.

Έντονα επικριτική ήταν και η τοποθέτηση της εκπροσώπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνας Καντζιλιέρη. Η δημοτική σύμβουλος εστίασε αρχικά στον νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και στην υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτιμώντας ότι τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, υποστηρίζοντας ότι τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά έργα δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή. Επισήμανε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων, ενώ αναφέρθηκε και στις αυξήσεις του νερού, στις εκκρεμότητες που αφορούν τον αγωγό Φ800 και τη Μαραθόλακκα, καθώς και στη μη λειτουργία των Υπνωτηρίων Αστέγων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχει κατασκευαστεί νέα σχολική στέγη και ότι το Δημοτικό Κτηνιατρείο παραμένει ανεκπλήρωτη δέσμευση.

Στη συνεδρίαση ακολούθησαν ενημερώσεις από αντιδημάρχους και προέδρους νομικών προσώπων του Δήμου, ενώ τοποθετήθηκαν επίσης σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας, ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Νικήτας Καραμούζης και ο κοινοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Μιχάλης Κουτίβας.

Η συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές αναγνώσεις που υπάρχουν για την πορεία της Καλαμάτας. Από τη μία πλευρά, η δημοτική αρχή παρουσιάζει μια εικόνα ανάπτυξης, οικονομικής σταθερότητας και υλοποίησης σημαντικών έργων. Από την άλλη, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι κρίσιμα ζητήματα υποδομών, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και καθημερινότητας παραμένουν χωρίς ουσιαστική λύση, διαμορφώνοντας ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.