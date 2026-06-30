Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Διαξιφισμοί και διακοπές με αφορμή την αγροτική οδοποιία

Λεκτικοί διαξιφισμοί, προσβλητικές εκφράσεις και 3 διακοπές της συνεδρίασης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι κυριότερες εντάσεις υπήρξαν μεταξύ του προέδρου της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιου με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μερόπη Μυλωνά και τον αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο.

Η αρχή της έντασης και των διακοπών ξεκίνησε από την αντιπαράθεση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιάννη Φιλντίση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στο θέμα της αγροτικής οδοποιίας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης τόνισε πως εκφράζουν “κραυγή αγωνίας για την κακή κατάσταση των δρόμων, δεν κάνουμε ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας, οφείλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύση. Η κατάσταση των δρόμων είναι επικίνδυνη και ήδη είχαμε ατύχημα στο δρόμο της Αγίας Παρασκευής, είναι τεράστιο το πρόβλημα, πρέπει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να το δουν. Έχουμε θέσει το θέμα και μας λένε κάντε υπομονή, υπάρχει εξοπλισμός υπάρχει πρόληψη, υπάρχει προγραμματισμός να γίνουν. Πότε θα γίνουν όταν ξεκινήσει ο ράβδος”.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αντώνης Βλάχος σημείωσε ότι στη ΔΕ Γαργαλιάνων υπάρχει μόνιμα ένα γκρέιντερ που το διαχειρίζεται ο κ. Πρεβεζάνος (εντεταλμένος σύμβουλος. Τρία γκρέιντερ έχει ο Δήμος και τα άλλα δύο είναι στις υπόλοιπες περιοχές. Από την πλευρά του ο κ. Πρεβεζάνος τόνισε πως έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας από το Μουζάκι, τώρα είναι στη Βάλτα, μετά στον Πύργο και τους Γαργαλιάνους, εκτιμώντας πως μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι, σημειώνοντας παράλληλα πως υπάρχουν χίλιοι τόνοι χαλίκι.

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε πως “το χειμώνα το ΔΣ πήρε απόφαση για ψήφισμα στήριξης του αγώνα των αγροτών. Δεν μπορεί Ιούνιο μήνα να λέει ο πρόεδρος ότι δεν περνά ο δρόμος, όταν δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει πρόσβαση αυτό ανεβάζει το κόστος, και υπάρχει κίνδυνος δυστυχήματος. Κάντε τροποποίηση του προϋπολογισμού και δώστε χρήματα”.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε πως μόνο η ΔΕ Γαργαλιάνων έχει μόνιμα ένα γκρέιντερ, ενώ πρότεινε να υπάρξει ένας προγραμματισμός με τη συνεργασία του Αγροτικού Συλλόγου και του κ. Πρεβεζάνου να φτιαχτούν οι δρόμοι.

Ο ΔΣ Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε πως η Δημοτική Αρχή , δεν έκανε τα απαραίτητα και βασικά , ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε με τις καιρικές συνθήκες. Το να περνά το γκρέιντερ είναι ημίμετρα σημείωσε , βάλτε σε προτεραιότητα τους κεντρικούς αγροτικούς δρόμους.

Μόνο με γκρέιντερ δεν φτιάχνονται δρόμοι τόνισε ο ΔΣ Γιάννης Φιλντίση , ενώ θέλοντας να καταθέσει πρόταση πως θα φτιαχτούν οι δρόμοι ξεκίνησε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Σώματος ο οποίος διέκοψε και τη συνεδρίαση. Στην επανέναρξη ο κ. Φιλντίσης ζήτησε πάλι τον λόγο δεν του δόθηκε ξεκίνησε νέος γύρος έντασης , νέα διακοπή , το λόγο στη συνέχεια ζήτησε ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων κ. Καραχάλιος νέες εντάσεις νέα διακοπή εν μέσω έντονων διαμαρτυριών από παρόντες αγρότες και στην επανέναρξη η συνεδρίαση συνεχίστηκε με άλλο θέμα. Με τον πρόεδρο και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου να σημειώνουν ότι φεύγουν με άδεια χέρια , απογοητευμένοι.

Το θέμα της ετοιμότητας του Δήμου Τριφυλίας για την αντιπυρική περίοδο έθεσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου.

Η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι “η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου βρίσκει για ακόμη μια χρονιά τους δήμους, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις τοπικές κοινωνίες αντιμέτωπες με σοβαρούς κινδύνους. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ετών σε όλη τη χώρα αλλά και η εμπειρία του δικού μας δήμου από την πυρκαγιά στα χωριά του Αετού, αποδεικνύει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής ,της λαϊκής περιουσίας, των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος δεν μπορεί να στηρίζεται στην ατομική ευθύνη των κατοίκων ούτε σε αποσπασματικά μέτρα της τελευταίας στιγμής”.

Από εκεί και πέρα ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό συμβούλιο και τους δημότες για το επίπεδο ετοιμότητας του Δήμου και να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα. “Ποιο είναι το Σχέδιο Δράσης όταν ο χάρτης επικινδυνότητας για Πυρκαγιά δείχνει κίτρινο και κόκκινο.

Πόσο μόνιμο προσωπικό έχουμε στην πολιτική προστασία, πόσο εποχικό; Αρκούν οι 4 εποχικοί πυροφύλακες και πού είναι ο χώρος δράσης τους ; Έχουμε προσωπικό για 24ωρη επιφυλακή; Έχουμε χειριστές με άδεια οδηγού μηχανήματος έργου ,έχουμε τσάπα και χειριστή σε κάθε Δημοτική Ενότητα; Έχουμε οδηγό της υδροφόρας;

Έχουμε διαπιστώσει ότι παρά την διαρκή ενημέρωση του Δήμου με έγγραφα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τον Οκτώβριο του 2025, για τους πυροσβεστικούς κρουνούς που δεν δουλεύουν γιατί είναι χαλασμένοι, για τα υδροστόμια που πρέπει να αλλαχτούν για να συνεργάζονται με το πυσροσβεστικό όχημα, για το ότι πρέπει να υπάρχουν 2 υδροστόμια σε κάθε οικισμό ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδό του, παρατηρούμε ότι τα ίδια προβλήματα παραμένουν και στον κατάλογο που έστειλε η πυροσβεστική στις 15/6/ 2026. Συμπερασματικά μόνο το 1/3 περίπου από τους εγκατεστημένους κρουνούς λειτουργούν. Είναι δε προκλητικό να είναι ακόμα εκτός λειτουργίας λόγω χαλασμένης βάνας ο κρουνός στην είσοδο στο Κρυονερι και το Μοναστήρι και στην έξοδο της ΔΕ Αετού δηλαδή τα χωριά που κάηκαν πέρυσι. Το ίδιο και με τους δρόμους πρόσβασης. Και εδώ έχετε καταλόγους από τις αυτοψίες που εκτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και σας τους στέλνει για να φροντίσετε. Εμείς η Λαϊκή Συσπείρωση δεν περιοριζόμαστε μόνον στην καταγραφή των προβλημάτων .Σε κάθε παραπλανητικό εφησυχασμό εμείς κινητοποιούμε τον κόσμο μας να διεκδικεί μέτρα προστασίας πρόληψης και ασφάλειας ,που μπορούμε να έχουμε σύμφωνα με την πρόοδο της εποχής μας. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι αυτά, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ως κανονικότητα το γεγονός ότι σε κάθε καλοκαιρινό αεράκι θα σφίγγεται η καρδιά μας από τον φόβο για αυτό που μπορεί να συμβεί”.

Απαντώντας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, Βασίλειος Τζανέτος, τόνισε πως στο Μοναστήρι ο κρουνός έχει φτιαχτεί και συνέχεια η ΔΕΥΑΤ βάζει και επισκευάζει κρουνούς.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος επαίνεσε τη κ. Τσιγκάνου για το θέμα που έθιξε και επισήμανε ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, οι πρόεδροι των χωριών να καταγράψουν τα τρακτέρ και τα μηχανήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Ενώ ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος τόνισε πως η Πολιτική Προστασία χρειάζεται 50 άτομα και πως για πυροφύλακες με το ζόρι έρχονται 4 άτομα, από εκεί και πέρα τόνισε πως όσοι συμμετέχουν εθελοντικά χρειάζονται εκπαίδευση δεν μπορούμε να τους στείλουμε εμείς στη φωτιά.

Κ.Μπ.