Αναμένεται η μελέτη για τη γέφυρα στον Πάμισο

Ενημέρωσε ότι “στις 25 Ιουνίου απεστάλη ο φάκελος των μελετών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον έλεγχο πληρότητας” και πρόσθεσε πως έπειτα προβλέπονται η διαδικασία της διαβούλευσης και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Ο δήμαρχος είπε ότι “η μελέτη θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης για γνωμοδότηση και θα υπάρξει κι ενημέρωση για τα στοιχεία της κατασκευής” και μίλησε για “έργο κομβικό που θα προσδώσει ανάπτυξη. Θα διασυνδέσει την Καλαμάτα με τη Μεσσήνη σε πολλούς τομείς, κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, τουριστικά”.

Οσον αφορά τον δρόμο προς την πλευρά της Μεσσήνης που δεν έχει θεσμοθετηθεί και ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος, ο κ. Αθανασόπουλος είπε ότι”έκανε μια διόρθωση ο περιφερειάρχης, γι’ αυτό δόθηκαν και παρατάσεις. Τελειώνει 31 Δεκεμβρίου και θα πάρει και λίγη παράταση ακόμα” και διευκρίνισε: “Εδωσε εντολή η γέφυρα να είναι μεταξύ των χρήσεων γης, που προβλέπονται στο ΓΠΣ Μεσσήνης για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα. Και μετά θα δούμε πώς θα διασυνδεθεί με την παραλλαγή της 6ης επαρχιακής οδού. Μετατοπίστηκε λίγο ο άξονας για να είναι στα όρια της αλλαγής των χρήσεων γης, 400 μέτρα από την εκβολή του Παμίσου”.

Γ.Σ.