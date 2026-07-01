Καλαμάτα: Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης τμημάτων δικτύου ύδρευσης

Εργασίες για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης επί της οδού Λακωνικής στο ρεύμα εξόδου αυτής μεταξύ των οδών Νίκης και Γιάννη Ταβουλαρέα θα εκτελεστούν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - Γ Φάση».

Οι εργασίες θα εκκινήσουν την Δευτέρα 06/7 και σε πρώτη φάση το εργοτάξιο θα αναπτυχθεί από την οδό Νίκης έως την οδό Ηρώων.

Για το παραπάνω διάστημα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.

Επισημαίνεται ότι θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των λεωφορείων της γραμμής 2 του αστικού ΚΤΕΛ (Νοσοκομείο – Φιλοξένια) όπου προσωρινά θα διεξάγεται μέσω των οδών Μαυρομιχάλη – Τσικλητήρα – Καλλιπάτειρας – Σφακιανάκη – Λακωνικής.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση.

“Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.