Με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στην Αναγνωσταρά - Με στόχο να παραδοθεί πριν τον Δεκαπενταύγουστο το πρώτο τμήμα της ανάπλασης

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα αναπλάσεων στην οδό Αναγνωσταρά. Μετά την εγκατάσταση των συνεργείων και τις εργασίες καθαιρέσεων, έγινε εγκατάσταση νέου αγωγού ομβρίων στο πρώτο κομμάτι, ενώ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες της ανάπλασης της οδού.

Το έργο της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά ξεκίνησε στο τμήμα μεταξύ Βαλαωρίτου και Γεωργούλη και θα κινηθεί προς βορρά.

Επιπρόσθετα, σε στάδιο αποπεράτωσης είναι οι εργασίες ανάπλασης των οδών Ανδρέα Σκιά και Βαλαωρίτου, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδοθούν και πάλι προς χρήση. Οπως ανέφερε στην “Ε” ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, στόχος είναι μέχρι τις 8 Αυγούστου, όπου και θα γίνει ένα διάλειμμα από τα συνεργεία, να έχει παραδοθεί πλήρως το σκέλος μέχρι μέχρι την Γεωργούλη, έτσι ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία και μετά τον Δεκαπενταύγουστο να συνεχιστούν κανονικά τα έργα. Οπως είπε, η ολοκλήρωση του κομματιού αυτού θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, όμβρια και οδόστρωμα, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι εύκολο σκέλος, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα ολοκληρωθεί.

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ανάδοχος είναι η «Τεχνική Εργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

Το έργο θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Ειδικότερα, η Α’ φάση περιλαμβάνει το κλείσιμο της Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη, η Β’ φάση το κλείσιμο από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη και η Γ’ φάση το κλείσιμο από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου.

Σε κάθε φάση προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός των αντίστοιχων τμημάτων, με απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης. Ωστόσο, θα γίνεται προσπάθεια τμηματικής επαναφοράς στην κυκλοφορία, ιδίως σε κόμβους που θα ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν απαιτούνται αλλαγές σε δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς δεν διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα της οδού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται μεταξύ άλλων η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3 μέτρων, πέραν του χώρου στάθμευσης, ενώ προβλέπεται να τοποθετηθούν και έγχρωμοι κυβόλιθοι. Η προθεσμία λήξης έχει μεταφερθεί για τις 19 Νοεμβρίου, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης για ακόμη 4,5 μήνες.

Τ.Αν.