Σκέψεις επαναλειτουργίας Κυκλοφοριακού Πάρκου στον Αγιο Νικόλαο Μεσσήνης

Οπως επισήμανε ο δήμαρχος, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018.

Το θέμα του Πάρκου έθεσε ξανά στο Συμβούλιο η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη. Υπενθύμισε ότι τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε θέσει για πρώτη φορά το θέμα, είχε λάβει απάντηση για θετική προοπτική και 11 μήνες επανήλθε και ρώτησε το πού βρίσκεται το θέμα της επαναλειτουργίας του.

Αφού παρέπεμψε στην ωρίμανση των συνθηκών, ο δήμαρχος είπε ότι τόσα χρόνια μετά έχει εκφυλιστεί ο εξοπλισμός του κι έκανε λόγο για καταγραφή παρεμβάσεων, που πρέπει να γίνουν για να επαναλειτουργήσει.

Επίσης, ανέφερε ότι στον χώρο των δημοτικών εγκαταστάσεων στον Αγιο Νικόλαο, όπου βρίσκονται γήπεδα τένις και γήπεδο ποδοσφαίρου, ο Δήμος σχεδιάζει να φτιάξει ένα ακόμα γήπεδο τένις, καθώς ο Ομιλος Αντισφαίρισης είναι δραστήριος κι έρχονται σε οργανώσεις του άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα. Συνεχίζοντας, πληροφόρησε για την εκπόνηση μελέτης για αποδυτήρια στα γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου και για την αναμονή έκδοσης οικοδομικής άδειας, ενώ δήλωσε πως ο Δήμος δίνει προτεραιότητα σε θέματα που τονώνουν την τοπική οικονομία.

Τέλος, η κ. Γιάνναρη σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι το θέμα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει υποβαθμιστεί από τη δημοτική αρχή.