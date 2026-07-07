Επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας από τον δήμαρχο Σέλβα Μαγιόρκας - Βήμα συνεργασίας με επίκεντρο την ελιά και τον πολιτισμό

Τον δήμαρχο της Ισπανικής πόλης συνόδευαν ο Alejandro Ysasi, διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Joan Miró του Δήμου Palma, και ο Oscar Pipkin, φωτογράφος – καλλιτέχνης της έκθεσης «Ο Προδομένος Προμηθέας».

Κατά τη συνάντηση, που συντόνισε ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς», εξετάστηκε η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Πύλου - Νέστορος και του Δήμου Selva Μαγιόρκας, με άξονες την ελιά, την ειρήνη, τη Μεσογειακή Διατροφή, τον πολιτισμό, τον ελαιοτουρισμό, την εκπαίδευση, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την αγροτική ανθεκτικότητα και την προστασία των μεσογειακών πολιτιστικών τοπίων.