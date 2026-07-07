Δήμος Καλαμάτας: Εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται σε Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών οδών.

Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργών εργολαβιών για τις Δημοτικές Ενότητες, σε εφαρμογή μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Την τελευταία περίοδο εργασίες εξελίχθηκαν σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας στις Κοινότητες Βέργας, Ασπροχώματος, Λαιίκων, Αντικαλάμου, Καρβελίου και Αρφαρών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δρόμων που καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα, κατασκευή επενδεδυμένων και ιρλανδικών τάφρων, μικρά τεχνικά κ.ά.