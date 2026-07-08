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Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2026 12:06

Σε Σώμα συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

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Σε Σώμα συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

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Σε Σώμα συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας με απόφαση του Δήμαρχου Γεώργιου Λεβεντάκη, μετά την εκλογή των μελών της που έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Η σύνθεση της έχει ως εξής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο Βλάχος Αντώνιος. Τακτικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου- πλειοψηφίας: Παναγοπούλου Μαρία, Αθανασόπουλος Βασίλειος, Μπακούρος Σωτήριος, Φρούσος Νικόλαος.

Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: Κανελλόπουλος Περικλής, Παναγιωτοπούλου Χάϊδω.

Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου-πλειοψηφίας: Γριβάκης Φώτιος, Κουνάβης Πολυχρόνης, Τζαβέλλας Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: Αγγελόπουλος Βασίλειος, Κατρίτσης Κυριαζής, Τσιγγάνου Αικατερίνη.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής είναι τριάντα μηνών και αφορά τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου.

Κ.Μπ.

 

 

Κατηγορία Δήμοι
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