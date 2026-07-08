Σε Σώμα συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Η σύνθεση της έχει ως εξής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο Βλάχος Αντώνιος. Τακτικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου- πλειοψηφίας: Παναγοπούλου Μαρία, Αθανασόπουλος Βασίλειος, Μπακούρος Σωτήριος, Φρούσος Νικόλαος.
Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: Κανελλόπουλος Περικλής, Παναγιωτοπούλου Χάϊδω.
Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου-πλειοψηφίας: Γριβάκης Φώτιος, Κουνάβης Πολυχρόνης, Τζαβέλλας Χρήστος
Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: Αγγελόπουλος Βασίλειος, Κατρίτσης Κυριαζής, Τσιγγάνου Αικατερίνη.
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής είναι τριάντα μηνών και αφορά τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου.
Κ.Μπ.