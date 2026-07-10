12 προσλήψεις στον Δήμο Τριφυλίας

Στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 ατόμων σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προχώρησε ο Δήμος Τριφυλίας.

Η πρόσληψη έγινε με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται: “Αποδεχόμαστε την από 24-6-2026 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συμμορφούμενοι προς αυτήν, με την οποία υποχρεούται ρητώς ο Δήμος Τριφυλίας να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη από τους 12 αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα, εργασία, στα καθήκοντα και στη θέση που εργάζονται κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησής τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Η πρόσληψη τους θα γίνει από τις 13 Ιουλίου μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2026 που είναι η αρχική δικάσιμος της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν υποβάλει οι 12 αιτούντες.

Κ.Μπ.