Δήμος Μεσσήνης: Σε εκκρεμότητα η εξυγίανση της χωματερής στα Λιμενικά

Σε εκκρεμότητα παραμένει για τον Δήμο Μεσσήνης η πλήρης εξυγίανση της χωματερής στα “Λιμενικά” της Μπούκας και η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

“Η εξυγίανση της χωματερής είναι ένας στόχος της δημοτικής αρχής και κινούμαστε προς την επίτευξή του”, μας είπε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Επισήμανε πως “είναι πολύ σημαντικό να εξυγιάνουμε τον χώρο και να δρομολογήσουμε την αξιοποίησή του. Η εξυγίανση της χωματερής στα «Λιμενικά» δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η μελέτη πρέπει να γίνει από εξειδικευμένη ομάδα. Είμαστε σε αναζήτηση”.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι “η σχεδιαζόμενη διασύνδεση της Μεσσήνης και της Καλαμάτας στην περιοχή, με τη γέφυρα που μελετάται, επιτάσσει η διαδικασία της εξυγίανσης να δρομολογηθεί πιο σύντομα. Είναι μια αναγκαιότητα”.

Και καταλήγοντας, σημείωσε ότι είναι από τα ζητήματα που συζητάει με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Πάντως, πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς η χωματερή στα “Λιμενικά” είναι δίπλα στην παραλία της Μπούκας, στον Αγιο Νικόλαο και σε κοντινή απόσταση από τον ελκυστικό χώρο των εκβολών του Παμίσου.

* Να υπενθυμίσουμε ότι σε συνέντευξή του στην “Ελευθερία Σαββατοκύριακου” στις 20 και 21 Ιουλίου του 2024, με τίτλο “Τα πολεοδομικά ζητήματα και η τουριστική αξιοποίηση της Μπούκας αποτελούν προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή Μεσσήνης”, για το κρίσιμο ζήτημα της πλήρους εξυγίανσης της χωματερής των “Λιμενικών” ο Γ. Αθανασόπουλος είχε σημειώσει:

“Είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη επιλογή που έχουμε. Δύσκολο, βέβαια, το εγχείρημα. Είναι μια περιοχή 112 στρεμμάτων. Η χωματερή είναι αποκατεστημένη, δεν έχει αποκατασταθεί ένα μικρό κομμάτι 12 στρεμμάτων, που γινόταν η εναπόθεση των απορριμμάτων μετά την αποκατάσταση της κύριας έκτασης της χωματερής. Από πέρυσι τον Ιούλιο είμαστε στην ολοκληρωμένη διαχείριση, τα σκουπίδια πηγαίνουν κάθε μέρα στην Καλλιρρόη. Εχει γίνει πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει καταγραφεί και ο χώρος των 12 στρεμμάτων για να γίνει κι εκεί η αποκατάσταση, όπως είχε γίνει στην κύρια χωματερή. Ομως, πρέπει να κοιτάμε το μπροστά και το μπροστά μας επιβάλλει να προχωρήσουμε στην πλήρη εξυγίανση της χωματερής. Είναι μια περιοχή 112 στρεμμάτων με εναπόθεση απορριμμάτων από το 1978 με 1980. Δηλαδή, για 45 χρόνια σκεφτείτε πόσοι χιλιάδες τόνοι έχουν εναποτεθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και τι αλλοιώσεις, μεταβολές έχουν δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαδικασίες που γίνονται στα σκουπίδια, όταν είναι εναποτιθεμένα τόσα χρόνια”.

- Για την αναγκαιότητα αλλαγής του ΓΠΣ και της τουριστικής αξιοποίησης, είχε επισημάνει:

“Εχω μιλήσει και με τον περιφερειάρχη, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό. Θα πρέπει να γίνει μια επαφή και με το ΕΜΠ, όπως έχουμε συνεννοηθεί, όπου ειδικοί επιστήμονες, ειδικοί μελετητές για να μας πουν ποια απ’ αυτά είναι διαχειρίσιμα, τα μη διαχειρίσιμα προς τα πού θα κατευθυνθούν, ώστε να μπορέσουμε να εξυγιάνουμε όλη αυτή την περιοχή και μετά να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του ΓΠΣ. Εκεί δεν προβλέπει τίποτα, προβλέπει ένα μικρό κιόσκι ξύλινο. Πρέπει και αυτό το κομμάτι να ενταχθεί στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όπως δίπλα είναι η τουριστική ζώνη Μεσσήνης. Θα πρέπει και αυτό να το αλλάξουμε στο ΓΠΣ, να του δώσουμε κατεύθυνση τουριστικής ανάπτυξης.

Και μην ξεχνάμε, είναι μια περιοχή που ανήκει στον δήμο. Μια περιοχή πολλών στρεμμάτων που είναι δημοτική περιουσία και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.