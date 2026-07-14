Στον Δήμο Καλαμάτας ακίνητο στην Αγία Αννα

Η υπόθεση του ακινήτου στην Αγία Άννα, το οποίο έχει περιέλθει στον Δήμο Καλαμάτας μέσω πράξης εφαρμογής και προορίζεται για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση, επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.

Πρόκειται για έκταση 4.796,14 τετραγωνικών μέτρων, η οποία, σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο πόλης, προορίζεται για χώρο πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Παρά τα δεδομένα αυτά, μεταγενέστερες εγγραφές στο Κτηματολόγιο εμφάνιζαν ιδιώτες να διαθέτουν δικαιώματα συγκυριότητας στο ακίνητο, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Καλαμάτας στη δικαστική διεκδίκηση της περιουσίας του.

Η αγωγή του Δήμου κατατέθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2025 και εκδικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μεσσηνίας. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο αναγνώρισε τον Δήμο Καλαμάτας ως πλήρη και αποκλειστικό κύριο του ακινήτου, σε ποσοστό 100%, και διέταξε τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών στο κτηματολογικό του φύλλο.

Ο τίτλος κυριότητας του Δήμου στηρίζεται στην Πράξη Εφαρμογής της Βόρειας – Κεντρικής – Τμήματος Ανατολικής Συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας. Η πράξη κυρώθηκε διορθωμένη το 1996 με απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας και μεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας, ο Δήμος ήταν ήδη πλήρης και αποκλειστικός κύριος της επίμαχης έκτασης. Παράλληλα, διέταξε να απαλειφθούν οι εγγραφές που εμφάνιζαν ιδιώτες ως συγκυρίους του ακινήτου και να καταχωριστεί ο Δήμος ως μοναδικός ιδιοκτήτης, με τίτλο κτήσης την κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής.

Στην απόφαση επισημαίνεται, μάλιστα, ότι μία από τις εναγόμενες πλευρές αποδέχθηκε πως ο Δήμος διέθετε τον σχετικό τίτλο κυριότητας και ότι ο φερόμενος ως πωλητής δεν είχε κυριότητα επί του ακινήτου που εμφανίστηκε να μεταβιβάζει.

Οι εναγόμενοι καταδικάστηκαν επίσης στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ύψους 3.600 ευρώ. Η απόφαση κρίθηκε στις 28 Απριλίου του 2026.

Το θέμα έφτασε στη Δημοτική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. Η εισήγηση που εγκρίθηκε δεν αφορούσε την ουσία της διεκδίκησης, η οποία έχει ήδη κριθεί σε πρώτο βαθμό, αλλά το επόμενο αναγκαίο διαδικαστικό βήμα: την επίδοση της δικαστικής απόφασης στους αντιδίκους.

Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε να ανατεθεί σε δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Καλαμάτας η επίδοση της απόφασης. Από τη νόμιμη επίδοσή της θα αρχίσουν να υπολογίζονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την άσκηση τυχόν ένδικων μέσων από την πλευρά των αντιδίκων.

Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει σημασία, καθώς η απόφαση αποτελεί πρωτόδικη δικαστική κρίση και η υπόθεση θα θεωρηθεί οριστικά λήξασα εφόσον παρέλθουν οι σχετικές προθεσμίες χωρίς να ασκηθεί έφεση ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενδεχόμενων ένδικων μέσων. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Καλαμάτας, καθώς αναγνωρίζει δικαστικά την κυριότητά του σε μία έκταση με σαφή κοινόχρηστο και κοινωφελή προορισμό και ανοίγει τον δρόμο για τη διόρθωση της εικόνας του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σημείωσε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες που αφορούν την υπόθεση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τ.Αν.