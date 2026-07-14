Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην ευρωπαϊκή πρόταση BeatTheHeat Phase II για χαρτογράφηση θερμικών νησίδων

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην ευρωπαϊκή πρόταση BeatTheHeat Phase II ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης μιας πιλοτικής δράσης που αφορά τη χαρτογράφηση των θερμικών νησίδων και την ανάπτυξη πιο ασφαλών και φιλικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Call for Pilots of European Data Space for Smart Communities – Round 4», με την Καλαμάτα να συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και πόλη πιλοτικής εφαρμογής, μαζί με τον Δήμο Codogno της Ιταλίας.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί δορυφορικές εικόνες, αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα του αέρα, την κυκλοφορία, το αστικό πράσινο και τις τοπικές μικροκλιματικές συνθήκες. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα σημεία της πόλης στα οποία η ζέστη επιβαρύνει περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι μαθητές, οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας έξυπνης δρομολόγησης, η οποία δεν θα προτείνει μόνο τη συντομότερη διαδρομή, αλλά θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η σκίαση, η θερμική επιβάρυνση, η ποιότητα του αέρα, η κλίση του εδάφους και οι συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.

Μέσα από τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, ο Δήμος θα μπορεί να διαμορφώσει πληρέστερη εικόνα για τις περιοχές στις οποίες απαιτούνται στο μέλλον παρεμβάσεις πρασίνου, σκίασης και δροσισμού, καθώς και βελτιώσεις στις διαδρομές πεζών και ποδηλάτων.

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος.

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ακόμη μία «άυλη δράση», εκτιμώντας ότι δεν πρόκειται να έχει άμεσα ορατό αντίκτυπο στην κοινωνία και ειδικά στους ηλικιωμένους.

Όπως ανέφερε, δεν είναι αρνητικό να διεκδικήσει ο Δήμος τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι στην πράξη πρόκειται κυρίως για την καταχώριση πληροφοριών μέσα σε μία βάση δεδομένων.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, υποστήριξε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει σημαντικές πιθανότητες να εξασφαλίσει και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ίδιος τόνισε ότι τέτοιες δράσεις προσφέρουν στον Δήμο πρωτογενή και χρήσιμα δεδομένα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των διαδρομών και των περιοχών που παρουσιάζουν αυξημένο θερμικό φορτίο.

Όπως σημείωσε, είναι σημαντικό ο Δήμος να γνωρίζει εγκαίρως σε ποια σημεία θα πρέπει να παρέμβει στο μέλλον, ώστε να δημιουργήσει πιο πράσινες, ασφαλείς και φιλικές προς τον πολίτη μετακινήσεις.

Η πρόταση έχει συνολικό προϋπολογισμό 878.470 ευρώ, με αιτούμενη ευρωπαϊκή επιχορήγηση 439.235 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης τριών μηνών. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ακόμη τεχνολογικοί και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

T.Αν.