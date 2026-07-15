Καλαμάτα: Έφτασαν στο Πέραμα σωλήνες για τον αγωγό ύδρευσης Φ800

Κατέπλευσε στο Πέραμα το πρώτο πλοίο από την Κίνα, με 20 κοντέινερ που περιέχουν σωλήνες μήκους 1.500 μέτρων, για το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα.

Αυτό ανακοίνωσε χθες στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ο πρόεδρος της επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης κι επισήμανε ότι πιθανόν Πέμπτη να βρίσκεται στην Καλαμάτα το πρώτο κοντέινερ.

Το κάθε κοντέινερ έχει 12 σωλήνες 6 μέτρων η καθεμία.

Το δεύτερο πλοίο από την Κίνα που μεταφέρει 30 κοντέινερ με σωλήνες για τον Φ800, θα βρίσκεται στο Πέραμα, στις 8 Αυγούστου.

Εκτιμάται ότι τέλη Αυγούστου ή μέσα στον Σεπτέμβριο θα επανεκκινήσει η εγκατάσταση του Φ800 στον παλιό εθνικό δρόμο από την Αιθαία προς την Καλαμάτα, που σταμάτησε τον Νοέμβριο του 2024.

Γ.Σ.