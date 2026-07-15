Την πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού 2029 ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη συμμετοχή του σε εκδήλωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπου παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα της πόλης για τον αντίστοιχο τίτλο του 2027.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου, εκφράζοντας τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας στην προσπάθεια του Παλαιού Φαλήρου να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2027. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, εφόσον η υποψηφιότητα ευοδωθεί, μέρος του Φεστιβάλ Ρομποτικής θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Φάληρο το 2027.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Βασιλόπουλος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον πρόεδρο και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης για τα σημαντικά αθλητικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Καλαμάτα, τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται, καθώς και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε:

«Επειτα από πρόσκληση που δέχθηκα από τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, συμμετείχα σε εκδήλωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, κατά την οποία ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της πόλης για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το έτος 2027.

Η παρουσία μου εκεί είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναγνωρίζω ότι η Καλαμάτα διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές συμμετοχές, διεκδικήσεις και προγράμματα. Μια ευρωπαϊκή διάκριση δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη βράβευση, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για κάθε πόλη να αναβαθμίσει τις υποδομές της, να χαράξει νέες πολιτικές και να διαμορφώσει ένα σύγχρονο όραμα που θα τη συνοδεύει τα επόμενα χρόνια.

Ανακοίνωσα, λοιπόν, ότι ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει την προσπάθεια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Παράλληλα, γνωστοποίησα ότι μέρος του Φεστιβάλ Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί εκεί το 2027, εφόσον το Παλαιό Φάληρο ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσα την πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το έτος 2029.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που θα ξεκινήσει το 2027, με τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου. Μέχρι το 2028 θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε την υποψηφιότητά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίοι είχαν ήδη την ευκαιρία να ενημερωθούν από εμένα για τα μεγάλα αθλητικά έργα που υλοποιούνται στον Δήμο Καλαμάτας, τις νέες εγκαταστάσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν, τα δύο νέα κλειστά γυμναστήρια που σχεδιάζονται, καθώς και για τις αναβαθμίσεις των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και κάθε νέο έργο που φιλοδοξούμε να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια.

Το 2028 θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας, ώστε η Καλαμάτα να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2029. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος συνδέεται με τη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις. Θέλουμε αθλητικούς χώρους προσβάσιμους σε όλους, επιδιώκουμε την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της ποδηλασίας και επιθυμούμε αθλητικές διοργανώσεις με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και εύχομαι και εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε το 2028 να καταθέσουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο και το 2029 η Καλαμάτα να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού.»