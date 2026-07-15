Χρηματοδότηση δικτύων ύδρευσης της Καλαμάτας

Τη χρηματοδότηση των 2.032.000 ευρώ του έργου “Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας Δήμου Καλαμάτας – β’ φάση”,σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση ένταξης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, αποδέχθηκε χθες ομόφωνα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης Μιχάλης Βασιλειάδης ενημέρωσε ότι τα έργα περιλαμβάνουν: 1) Τέσσερις δεξαμενές 300 κυβικών η καθεμία: Στον δρόμο για τη μονή Βελανιδιάς, στο “Λιθωμένο Φίδι” μεταξύ Θουρίας και Αμφειας, στα Αρφαρά και στη θέση “Παλιόπυργας” στα Κατσαρέικα. 2) Δίκτυα: Από τη γεώτρηση στο “Λιθωμένο Φίδι” προς Θουρία, Μικρομάνη και Αμφεια. Από τη γεώτρηση στην περιοχή “Ρίζα” πάνω από τα Γιαννιτσάνικα προς τον αγωγό νερού Φ500 που πάει σε Βέργα και Μικρή Μαντίνεια. Από τη γεώτρηση του Αρι προς τη δεξαμενή.

Ακόμα, το Δ.Σ. αποδέχθηκε και όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηματοδότηση. Βεβαίωσε, μεταξύ άλλων, ότι: Για τη χρηματοδοτούμενη δημόσια σύμβαση δεν έχει χορηγηθεί ούτε πρόκειται να χορηγηθεί διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή χρηματοδοτικό μέσο. Η ΔΕΥΑΚ διαθέτει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης δημόσιας σύμβασης, καθώς και τη σχετική διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η ΔΕΥΑΚ διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική και τεχνική ικανότητα για τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του παραδοτέου μετά την ολοκλήρωση του έργου, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη λειτουργία του.

Κι εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση ή άλλη πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της σχετικής πρόσκλησης.