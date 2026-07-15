Παρέμβαση Μάκαρη για αποζημίωση στο Καλαμάτα – Μεθώνη

“Έως 79,3 εκ. ευρώ ο λογαριασμός των καθυστερήσεων για τους πολίτες. Η αποζημίωση αντιστοιχεί περίπου στο 25,5% του προϋπολογισμού του έργου”, επισημαίνει, επικρίνοντας την κυβέρνηση, ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος”, για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Μάκαρης αναφέρει ότι “σοβαρά ερωτήματα και εύλογη αγανάκτηση προκαλεί η έγκριση αποζημίωσης έως 79,3 εκ. ευρώ προς τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη” και σημειώνει: “Το ποσό αφορά πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν από την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 450 ημέρες. Το ίδιο το υπουργείο έχει αναγνωρίσει ότι για τη συγκεκριμένη παράταση δεν υπήρχε υπαιτιότητα του αναδόχου και ότι αυτή συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση των αναγκαίων χώρων για την εκτέλεση του έργου.

Η σύμβαση για τον οδικό άξονα, συνολικού μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023. Ο προϋπολογισμός του έργου, όπως έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών, ανέρχεται στα 311,23 εκ. ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης ισοδυναμεί αριθμητικά με περίπου 25,5% του προϋπολογισμού - περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας του έργου.

Με απλά λόγια, το έργο καθυστερεί και οι πολίτες επιβαρύνονται με έναν πρόσθετο λογαριασμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η παράταξή μας, «Πρώτα η Πελοπόννησος», είχε αναδείξει δημόσια το πρόβλημα ήδη από τον Νοέμβριο του 2025. Είχαμε προειδοποιήσει ότι οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις και στην παράδοση των χώρων δεν θα μετέθεταν μόνο την ολοκλήρωση του δρόμου, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε μεγάλες αποζημιώσεις εις βάρος του Δημοσίου. Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώνονται.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ανακαλούνται χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για κρίσιμες ανάγκες της κοινωνίας. Ανακλήθηκε η ένταξη του έργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία, λόγω μη υλοποίησης εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου. Παράλληλα, ανακλήθηκε στο σύνολό της και η ένταξη του έργου «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης», μετά την αφαίρεσή του κατά την αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Δηλαδή, από τη μία χάνονται χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία και για κρίσιμες υποδομές της Μεσσηνίας και από την άλλη το Δημόσιο επιβαρύνεται με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας καθυστερήσεων”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί ότι “η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις: 1. Γιατί δεν παραδόθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες εκτάσεις για την εκτέλεση του έργου; 2. Από ποιους πόρους θα καταβληθεί η αποζημίωση, η οποία μπορεί να φτάσει τα 79,3 εκ. ευρώ; 3. Υπάρχει κίνδυνος νέων παρατάσεων και πρόσθετων αποζημιώσεων;

Η Μεσσηνία χρειάζεται αυτόν τον δρόμο, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Χρειάζεται έργα που ολοκληρώνονται έγκαιρα, ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους που αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.