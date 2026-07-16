Στην Καλαμάτα το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Την πραγματοποίηση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, ανακοίνωσαν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, καλωσορίζοντας τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε στη σημαντική πορεία που ακολούθησε η μεταρρύθμιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως σημείωσε, η σχετική συζήτηση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, κατά τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στη Ρόδο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης κυριάρχησε ο διάλογος για το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν από την αυτοδιοίκηση κατατέθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο και σε σημαντικό βαθμό ενσωματώθηκαν στον νέο Κώδικα, ο οποίος πλέον αποτελεί νόμο του κράτους.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται η έκδοση των απαραίτητων εφαρμοστικών εγκυκλίων, ώστε οι δήμοι να αξιοποιήσουν πλήρως το νέο πλαίσιο, τονίζοντας πως, παρά τις επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις, η μεταρρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στο επόμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ, τόνισε ότι θα αποτελέσει κορυφαίο γεγονός για την αυτοδιοίκηση, καθώς θα επικεντρωθεί τόσο στη θεσμική θέση των αιρετών όσο και, κυρίως, στα οικονομικά των δήμων και στις προοπτικές ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας τους.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι γιατί, για πρώτη φορά, το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τιμητική απόφαση για την πόλη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ομόφωνη απόφαση επιλογής της Καλαμάτας ως πόλης φιλοξενίας του συνεδρίου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Καλαμάτα θα είναι απόλυτα έτοιμη να υποδεχθεί εκατοντάδες αυτοδιοικητικούς από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας την απαραίτητη φιλοξενία και δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του συνεδρίου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της διοργάνωσης ως μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για την Καλαμάτα όσο και για την αυτοδιοίκηση συνολικά.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι και παρατηρητές, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αυτοδιοίκησης θα βρεθούν στην πόλη, καθιστώντας την επί τριήμερο το επίκεντρο των εξελίξεων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Καφαντάρης επισήμανε ότι, μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανοίγει ένας νέος κύκλος διεκδικήσεων, με βασικούς άξονες την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, την κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων τους και τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Όπως αποκάλυψε, η ΚΕΔΕ παραλαμβάνει τις επόμενες ημέρες ολοκληρωμένη μελέτη για το πραγματικό κόστος λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, η οποία θα αποτελέσει βασικό εργαλείο τεκμηρίωσης των διεκδικήσεων του θεσμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, καθώς και για την αναμόρφωση του μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μεταξύ κράτους, περιφερειών και δήμων.

«Το συνέδριο της Καλαμάτας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της αυτοδιοίκησης. Εδώ θα μπουν οι βάσεις για τις διεκδικήσεις των επόμενων ετών και θα σχεδιάσουμε όλοι μαζί την αυτοδιοίκηση της επόμενης εικοσαετίας», τόνισε.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ σημείωσε ακόμη ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις απαραίτητες κρατήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite City Resort.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Καλαμάτας εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας και αποκέντρωσης της ΚΕΔΕ, η οποία τα τελευταία χρόνια διοργανώνει τα συνέδριά της σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα.