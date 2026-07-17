Γεμάτο Πολιτιστικό Καλοκαίρι στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνεχίζεται δυναμικά, προσκαλώντας δημότες και επισκέπτες να απολαύσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο, χορό, παράδοση και πολιτισμό.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη Τετάρτη με την παιδική παράσταση Καραγκιόζη του Τάσου Τσώνη, «Καραγκιόζ Μπερντές», η οποία παρουσιάστηκε στην κεντρική πλατεία Κορυφασίου.

Κάθε εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών, συμβάλλοντας στην πολιτιστική εξωστρέφεια, αλλά και στην τουριστική προβολή του Δήμου.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, επισημαίνει: «Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι αποτελεί έναν θεσμό που ενώνει τις κοινότητές μας και αναδεικνύει τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου μας. Με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, ανοιχτές σε όλους, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στιγμές χαράς, δημιουργίας και συμμετοχής, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία και οικονομία. Προσκαλώ όλους τους δημότες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις φετινές εκδηλώσεις και να απολαύσουν ένα ακόμη αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι στον Δήμο Πύλου-Νέστορος».

Αύριο Σάββατο στις 8.30 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ελεήστριας στην Κορώνη, η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει την αγαπημένη παιδική παράσταση «Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια».

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 8:30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία του Βλαχόπουλου, το Θέατρο Σκιών Τσώνης Αναστάσιος παρουσιάζει την παράσταση «Καραγκιόζ Μπερντές», ενώ την επόμενη ημέρα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 8:30 μ.μ., η ίδια παράσταση θα παρουσιαστεί και στην κεντρική πλατεία του Χανδρινού.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Χαρακοπιού, το θερινό σινεμά επιστρέφει με την παιδική ταινία «Μπάτε Σκύλοι Αλέστε» («The Secret Life of Pets»), για μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό..

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 9:30 μ.μ., η πλατεία Τριών Ναυάρχων στην Πύλο θα πλημμυρίσει μουσική με τη συναυλία της Ανδρομάχης, σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 9:30 μ.μ., στην πλατεία Παραλίας της Μεθώνης, θα πραγματοποιηθεί το λαϊκό αφιέρωμα «Οι αιώνιες φωνές», με τους Νάντια Καραγιάννη και Νίκο Καραγιάννη να ερμηνεύουν αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην Οικία Τσικλητήρα στην Πύλο, το Θεατρικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου Μεσσηνίας παρουσιάζει τη θεατρική κωμωδία «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με σκηνοθετική επιμέλεια του Κώστα Κλάγκου, υποσχόμενο άφθονο γέλιο και διασκέδαση.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ελεήστριας στην Κορώνη, θα παρουσιαστεί η θεατρική κωμωδία «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακωνσταντίνου.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., η ίδια θεατρική παράσταση «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος» θα παρουσιαστεί στην Οικία Τσικλητήρα στην Πύλο, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με μια ακόμη βραδιά θεάτρου και ψυχαγωγίας.

Ολες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.