Επετειακή εκδήλωση στην Κοινότητα Άριος «Εις Μνήμην» των Αριτών Ηρώων Οπλαρχηγών του ‘21

Επετειακή εκδήλωση «Εις Μνήμην» των Αριτών Ηρώων Οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης 1821, Αναστάση Τζαμαλή, Αθανάσιου Κάβδα, Νικήτα Τσίτουρα και λοιπών Αριτών Αγωνιστών, διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κοινότητα Άριος.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Ηρώο Αναστάση Τζαμαλή που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας Αγ. Τριάδος στον Άρι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η Μεσσηνιακή Επανάσταση του 1834, μάχη του Ασλάναγα και Αναστάσιος Τζαμαλής» από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αναστάσιο Κότσιρα.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ο χορευτικός σύλλογος «Οι Αμφιείς» και το Χορευτικό Σύνολο του Συλλόγου Γυναικών Άριος. Τελετάρχης έχει οριστεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άριος Γρηγόρης Κωστόπουλος.