ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Εγκριση εξόδων παράστασης για πρόεδρο και αντιπρόεδρο

Για τον πρόεδρο και τα μέλη οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, αλλά για τον αντιπρόεδρο κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς και Σπύρος Χανδρινός, που υποστήριξαν ότι η θέση του αντιπροέδρου πρέπει να είναι άμισθη, γιατί δεν έχει αντικείμενο.

Ο μισθός για τον πρόεδρο είναι 1.627 ευρώ (μικτά) όσα και ο μισθός του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον αντιπρόεδρο τα μισά και η αποζημίωση για τα μέλη του Δ.Σ. 16 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.

Για τα έξοδα παράστασης του προέδρου Ανδρέα Καραγιάννη και της αντιπροέδρου Λυδίας Εξηνταβελώνη - Χριστοφόρου, στην εισήγηση αναφέρεται ότι σύμφωνα με “την υπ' αρ. 705/2026 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 973/08.07.2026) και ειδικότερα την περ. ε' του άρθρου 1, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης καταβάλλονται έξοδα παράστασης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, με ανώτατο όριο το ποσό των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ στον αντιπρόεδρο καταβάλλονται έξοδα παράστασης ίσα με ποσοστό 50% αυτών του προέδρου”.

Για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. αναφέρεται ότι “σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 299 του Ν. 5314/2026 «Αποζημίωση μελών δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου, δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών, διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών, ΔΕΥΑ και συνδέσμων», τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι 3 συνεδριάσεις ανά μήνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος της Επιχείρησης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. Η καταβολή της αποζημίωσης αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών και του χρόνου που απαιτεί η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης”.

Γ.Σ.