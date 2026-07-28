Καλαμάτα: Προβληματισμός για την κατάσταση των παιδικών χαρών

Η εισήγηση του Δήμου αφορούσε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2026», συνολικού προϋπολογισμού 101.851,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, στην εταιρεία Κ. Κατσιρούμπα Ι.Κ.Ε.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, σημείωσε ότι κάποιες παιδικές χαρές βρίσκονται σε κακή κατάσταση, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες υποδομές θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς χρησιμοποιούνται από παιδιά μικρής ηλικίας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, στάθηκε στην έλλειψη προσωπικού για την παρακολούθηση και τη συντήρηση των χώρων. Υποστήριξε ότι με επαρκή στελέχωση οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται πιο άμεσα και οι παιδικές χαρές να βρίσκονται συνολικά σε καλύτερη κατάσταση.

Απαντώντας στις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ενημέρωσε ότι στον Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν 47 παιδικές χαρές, με πιστοποιημένα όργανα και δάπεδα. Όπως υπογράμμισε, υπάρχει ανάδοχος υπεύθυνος για τη συντήρησή τους και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υφίσταται χρονικό κενό ως προς την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Σκοπετέας ανέφερε ακόμη ότι πραγματοποιείται αυτοψία από τον ανάδοχο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα σε κάποιο όργανο, η παιδική χαρά ή το συγκεκριμένο τμήμα της τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι να γίνει η επισκευή ή να παραληφθεί το απαραίτητο ανταλλακτικό. Ως πρόσφατο παράδειγμα έφερε την παιδική χαρά στο Φραγκοπήγαδο.

Τ.Αν.