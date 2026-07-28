Δήμος Μεσσήνης: Αμισθος αντιδήμαρχος ο Βασίλης Γεωργακλής

Ο νέος ορισμός γίνεται μετά τη διορθωτική εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου, που επιτρέπει πλέον να ορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι ως άμισθοι αντιδήμαρχοι.
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 18:34
Δήμος Μεσσήνης: Αμισθος αντιδήμαρχος ο Βασίλης ΓεωργακλήςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με νέα του απόφαση ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε ξανά τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Θ. Γεωργακλή, άμισθο αντιδήμαρχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μεταβιβάζοντάς του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.
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