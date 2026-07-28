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Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 18:34

Δήμος Μεσσήνης: Αμισθος αντιδήμαρχος ο Βασίλης Γεωργακλής

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Δήμος Μεσσήνης: Αμισθος αντιδήμαρχος ο Βασίλης Γεωργακλής

Navarino Agora

Με νέα του απόφαση ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε ξανά τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Θ. Γεωργακλή, άμισθο αντιδήμαρχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μεταβιβάζοντάς του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.

Ο νέος ορισμός γίνεται μετά τη διορθωτική εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου, που επιτρέπει πλέον να ορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι ως άμισθοι αντιδήμαρχοι.

Κατηγορία Δήμοι
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