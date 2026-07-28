Δήμος Μεσσήνης: Αμισθος αντιδήμαρχος ο Βασίλης Γεωργακλής

Με νέα του απόφαση ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε ξανά τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Θ. Γεωργακλή, άμισθο αντιδήμαρχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μεταβιβάζοντάς του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.