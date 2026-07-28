Ο Λεβεντάκης για την αναπλασμένη πλατεία Φιλιατρών

Ενα σημαντικό έργο αναβάθμισης της καθημερινότητας, το οποίο παραδίδεται σε όλους τους κατοίκους των Φιλιατρών και τους επισκέπτες της πόλης, ως ένας σύγχρονος χώρος συνάντησης, αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής, όπως τονίζει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης. Σημειώνοντας παράλληλα πως είναι έργο που “πολεμήθηκε, λοιδορήθηκε και αμφισβητήθηκε πριν ακόμη ξεκινήσει, ευτυχώς από ελάχιστους που επιθυμούν τη στασιμότητα και αρνούνται την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας”.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης σημειώνει: «Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, με μια μεγάλη γιορτή, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια της, πλήρως αναπλασμένης, κεντρικής πλατείας «Καποδιστρίου», της πόλης των Φιλιατρών.

Ενός έργου που πολεμήθηκε, που λοιδορήθηκε και που αμφισβητήθηκε, πριν ακόμα ξεκινήσει, από ελάχιστους, ευτυχώς, που επιθυμούν τη στασιμότητα, καθώς φαίνεται και αρνούνται την πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των πολιτών, που στάθηκαν στο πλευρό μας και, με κάθε τρόπο, υποστήριξαν αυτό το έργο, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε.

Αφού πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης της καθημερινότητας, το οποίο με την ολοκλήρωσή του, παραδίδεται σε όλους τους κατοίκους των Φιλιατρών και τους επισκέπτες της πόλης, ως ένας σύγχρονος χώρος συνάντησης, αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής.

Που πραγματοποιήθηκε, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα της πόλης, στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως και των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται περιμετρικά αυτής της όμορφης πλατείας και τους οφείλεται ένα μεγάλο «ευχαριστώ», για την όλη στήριξη και την υπομονή που επέδειξαν, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών.

Ήδη, εδώ και καιρό, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου, γινόμαστε αποδέκτες της αγάπης και της θερμής ανταπόκρισης, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, καθότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με αφορμή την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και αυτό, πιστέψτε με, αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή των κόπων και των προσπαθειών μας.

Και συνεχίζουμε...

Προχωρώντας μόνο ανοδικά και με πλήρη επίγνωση ότι ο δρόμος της προόδου, δεν είναι ούτε γρήγορος, ούτε εύκολος.

Με την διαφορά, όμως, ότι ποτέ δεν μας τρόμαξαν τα δύσκολα, αφού η πραγματική πρόοδος επιτυγχάνεται με υπομονή, επιμονή και την ωριμότητα να αποδέχεσαι τις προκλήσεις, ως ευκαιρίες εξέλιξης»!

Κ.Μπ.