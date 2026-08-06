Προσλήψεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας

Θα προσληφθούν ένα άτομο ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας , ένα άτομο ΔΕ Προσωπικού εστίασης, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, ένα άτομο ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Η διάρκεια της σύμβασης τους θα είναι έως 11 μήνες , όχι πριν τη 1/9/2026 και όχι πέρα από τις 31/7/2026.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από σήμερα 6 Αυγούστου μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία Τ.Κ. 24500, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κ.Μπ.