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Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2026 19:31

Προσλήψεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον

Προσλήψεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας

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Την πρόσληψη προσωπικού τριών ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους παιδικούς σταθμούς θα κάνει ο Δήμος Τριφυλίας.

Θα προσληφθούν ένα άτομο ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας  , ένα άτομο ΔΕ Προσωπικού εστίασης, ειδικότητας  ΔΕ Μαγείρων, ένα άτομο ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Η διάρκεια της σύμβασης τους θα είναι έως 11 μήνες , όχι πριν τη 1/9/2026 και όχι πέρα από τις 31/7/2026.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από σήμερα 6 Αυγούστου μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία Τ.Κ. 24500, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
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