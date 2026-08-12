Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκριση κανονισμού παραχώρηση χώρων στην πλατεία Φιλιατρών

Τον κανονισμό για τον καθορισμό και την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στη κεντρική πλατεία Φιλιατρών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, αποδεχόμενη τη σχετική εισήγηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών.

Τον κανονισμό αυτό εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Στο κανονισμό πέρα από τις γενικές αρχές, σχετικά με την καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων στη πλατεία Φιλιατρών ισχύουν τα εξής:

Ανατολική πλευρά (οδός Βασ. Γεωργίου)

Το βάθος του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου επί της Πλατείας ορίζεται σε 2.35 μέτρα. Ακολουθεί ελεύθερη όδευση τυφλών – πεζών πλάτους 1.50 μέτρων.

Βόρειο τμήμα (Οθωνος και Αμαλίας)

Το βάθος του προς παραχώρηση κοινόχρηστου πεζοδρομίου επί της Πλατείας ορίζεται σε 0,70 μέτρων, και μετά το πέρας της ελεύθερης όδευσης τυφλών – πεζών 1,50 μέτρων. Το βάθος του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας ορίζεται σε 2,70 μέτρων (λόγω ύπαρξης προκηπίων). Μετά το τέλος των προκηπίων και το πέρας της ελεύθερης όδευσης τυφλών – πεζών, ο προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος επί της πλατείας ορίζεται σε βάθος 12 μέτρων (πλην του τμήματος του χώρου όπου προβλέπεται ειδική αρχιτεκτονική διαμόρφωση για την εξασφάλιση της συνέχειας της όδευσης τυφλών και της ασφαλούς διέλευσης των πεζών όπου το βάθος ορίζεται σε 8,90 μέτρων), και έμπροσθεν του καταστήματος της βορειοδυτικής πλευράς όπου το βάθος του ορίζεται στα 10 μέτρα.

Δυτικό τμήμα (Νικολάου Σπέντζα)

Το βάθος του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου επί της Πλατείας ορίζεται σε 3,40 μέτρων και μετά το πέρας της ελεύθερης όδευσης τυφλών – πεζών η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείαςορίζεται σε βάθος 10 μέτρων.

Κ.Μπ.