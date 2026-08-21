1 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας

Οι δύο σχετικές εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αφορούν, αφενός, την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου και, αφετέρου, την έγκριση της μελέτης και της διαδικασίας ανάθεσής του. Το έργο αφορά την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και κυρίως τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, οι οποίες έπληξαν σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι πληγείσες περιοχές βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Η πρώτη εισήγηση αφορά την υποβολή πρότασης του Δήμου Καλαμάτας στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η χρηματοδότηση που διεκδικεί ο Δήμος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αφορά την «Αποκατάσταση από θεομηνία οδικού δικτύου Δ.Ε. Καλαμάτας & Δ.Ε. Θουρίας». Η μελέτη προβλέπει σειρά παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την προστασία των υποδομών, μεταξύ των οποίων κατασκευή λιθοδομών και έργων προστασίας πρανών, τσιμεντοστρώσεις, μικρά τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφρους, ασφαλτοστρώσεις, φρεάτια απορροής ομβρίων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Οι εργασίες αφορούν περιοχές της Θουρίας, καθώς και τις κοινότητες Νέδουσας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου και Καλαμάτας. Ειδικότερα, στη Νέδουσα και την Αλαγονία προβλέπονται παρεμβάσεις στον δρόμο από τη διασταύρωση της εθνικής οδού Καλαμάτας - Σπάρτης, με κατασκευή τάφρων και λιθοδομών, φρεατίων απορροής, στηθαίων ασφαλείας, καθώς και ασφαλτοστρώσεις. Στην Αρτεμισία προγραμματίζονται έργα προστασίας του δρόμου και ασφαλτοστρώσεις, ενώ στο Ελαιοχώρι προβλέπεται αποκατάσταση βυθισμάτων και ασφαλτόστρωση στον κεντρικό δρόμο προς Περιβολάκια.

Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας θα ακολουθήσουν τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις για την πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Η δεύτερη εισήγηση αφορά την έγκριση μελέτης, επίσης προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, καθώς και την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος.

Η Τεχνική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η τήρηση των συνήθων διαδικασιών και προθεσμιών θα προκαλούσε ουσιώδη καθυστέρηση στην εκτέλεση των παρεμβάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία. Προς έγκριση τίθενται παράλληλα οι όροι της πρόσκλησης για τη διαπραγμάτευση και ο ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, ώστε, σύμφωνα με την εισήγηση, να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης του έργου. Με την έγκριση των δύο εισηγήσεων, ο Δήμος Καλαμάτας θα μπορεί να προχωρήσει τόσο στη διεκδίκηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα φυσικών καταστροφών όσο και στις διαδικασίες για την άμεση ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της βατότητας στο οδικό δίκτυο των περιοχών που επλήγησαν.