Παιδική χαρά Νέδοντα: Ενα βήμα πριν από την παράδοσή της

Η αναβαθμισμένη παιδική χαρά «Αναψυκτηρίου» στο Νέδοντα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την παράδοσή της στο κοινό, καθώς απομένουν η απαραίτητη πιστοποίηση και ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες στον χώρο.