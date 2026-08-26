Παιδική χαρά Νέδοντα: Ενα βήμα πριν από την παράδοσή της

Εφόσον οι διαδικασίες ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις, δεν αποκλείεται η παιδική χαρά να ανοίξει και να δοθεί προς χρήση ακόμη και μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, 29 Αυγούστου.
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 18:45
Παιδική χαρά Νέδοντα: Ενα βήμα πριν από την παράδοσή τηςΓράφτηκε από τον Τάσος Ανδρικόπουλος
Η αναβαθμισμένη παιδική χαρά «Αναψυκτηρίου» στο Νέδοντα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την παράδοσή της στο κοινό, καθώς απομένουν η απαραίτητη πιστοποίηση και ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες στον χώρο.
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