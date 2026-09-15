Το ποδήλατο χρήσιμο στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα είναι μια επίπεδη πόλη και ως εκ τούτου διευκολύνεται και προσφέρεται η χρήση ποδηλάτου. Το ποδήλατο πρέπει να καθιερωθεί ως μεταφορικό μέσο στην καθημερινότητα του Καλαματιανού πολίτη.

Ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει πολλαπλασιασθεί με αποτέλεσμα η πόλη να ασφυκτιά κυκλοφοριακά. Η εξεύρεση χώρου στάθμευσης έγινε αφόρητη, η δε ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης δυσκόλεψε.

Για να χρησιμοποιήσει ένας πολίτης το ποδήλατό του θα πρέπει να υπάρξουν χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε κεντρικά σημεία καθώς επίσης στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει ο καθένας να βελτιώσει την κυκλοφοριακή του συμπεριφορά και να αφήσει πίσω την νοοτροπία που έχουμε αποχτήσει σχετικά με τη χρήση του αυτοκινήτου ακόμα και για ασήμαντες μετακινήσεις μας.

Η επέκταση της χρήσης ποδηλάτου μπορεί να επιφέρει διπλό αποτέλεσμα. Διότι ο κάθε χρήστης μέσω της άσκησης βελτιώνει την σωματική του υγεία και ευεξία καθώς επίσης επέρχεται αποσυμφόρηση και ανακουφίζεται κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης.

Πέραν του τι θα πράξει ο κάθε πολίτης υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι:

1) Στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης οχημάτων (ποτάμι) ή σε κάποιον άλλον χώρο που θα δημιουργηθεί να λειτουργήσει δανειστική μονάδα ποδήλατων (τρίκυκλων με καλαθάκι). Ο δανεισμός θα εξυπηρετούσε τον πολίτη στις καθημερινές μετακινήσεις στο κέντρο για αγορές και στην διεκπεραίωση υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Τέτοιες δανειστικές μονάδες ποδηλάτων λειτουργούν σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις με την ονομασία άσπρα ή πράσινα ποδήλατα.

2) Να δημιουργήσει μια ποδηλατική διαδρομή σε φυσικό επί το πλείστον περιβάλλον όπου ο καθένας θα μπορεί να επισκέπτεται το χώρο για να αθληθεί. Στην αφετηρία της ποδηλατικής διαδρομής θα υπάρχει δανειστική μονάδα ποδήλατων τύπου mountain όπου ο επισκέπτης αν δεν έχει έλθει με δικό του ποδήλατο θα μπορεί να δανειστεί.

Επειδή η σημερινή πραγματικότητα έχει επιβάλει έναν τρόπο ζωής επιβαρημένο διατροφικά και χωρίς άσκηση γιατί επικρατεί ακινησία στις καθημερινές μας δραστηριότητες, επιβάλλεται η χρήση ποδηλάτου να γίνει καθημερινότητα. Αυτό θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα.

Με αειφορικά αθλητικά δρώμενα πρέπει να ανοίξει ένας κύκλος ευαισθητοποίησης και παρότρυνσης της χρήσης του ποδήλατου. Για να γίνει εφικτό αυτό θα πρέπει μετά από συζητήσεις να ληφθούν μέτρα και να προταθούν δραστηριότητες από θεσμοθετημένα όργανα της πόλης μας όπως, ο Αθλητικός Φορέας του Δήμου Καλαμάτας, ο Σύλλογος φίλων ποδηλάτου Καλαμάτας, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας ,ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, η Ένωση Γονέων Καλαμάτας καθώς και όποιος άλλος θεσμός.

. Πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και να παρθούν μέτρα που αφ’ ενός μεν θα ευαισθητοποιούν και θα παροτρύνουν την χρήση ποδήλατου και αφ’ ετέρου θα διευκολύνουν και θα προστατεύουν τον ποδηλάτη.

ΥΓ. Χρήσιμη η δημιουργία ενός Δικτύου Πάρκων μεταξύ των τριών πάρκων (Αλμυρού, Σιδηροδρόμων και Πηδήματος) του Δήμου Καλαμάτας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη πραγματοποίηση εκδηλώσεων.