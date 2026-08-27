Η Καλαμάτα ενισχύει την ανθεκτικότητά της απέναντι στην αστική θερμότητα μέσω του BeatTheHeat II

Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας BeatTheHeat (BeatTheHeat II) προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, ενισχύοντας τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και περιβαλλοντικών δεδομένων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το νέο έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της πόλης για κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα έως το 2030 και επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Το BeatTheHeat II, που αποτελεί το 11ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εξασφαλίζει η Καλαμάτα, προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής μέσω της οποίας θα συλλέγονται, θα ενοποιούνται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από διαφορετικές πηγές.

Με τη χρήση τεχνολογιών Internet of Things (IoT) και υποδομής βασισμένης στο ευρωπαϊκό ανοικτό πρότυπο FIWARE, στοιχεία από μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες ατμοσφαιρικής παρακολούθησης θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα δεδομένα θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά και τη συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων όπως CO₂, CO, SO₂, NO, NO₂ και O₃. Παράλληλα, θα καταγράφονται αιωρούμενα σωματίδια PM1, PM2.5 και PM10.

Στόχος είναι η περιβαλλοντική πληροφορία να μην περιορίζεται στην απλή καταγραφή, αλλά να μετατρέπεται σε ένα πρακτικό εργαλείο για τη λειτουργία της πόλης, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λήψη καλύτερα τεκμηριωμένων αποφάσεων.

EASYRIDE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Μεταξύ των βασικών εφαρμογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου βρίσκεται το EasyRide, μια νέα υπηρεσία που θα αξιοποιεί κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα προκειμένου να υποστηρίζει τις μετακινήσεις των πολιτών σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

Παράλληλα, προβλέπεται η περαιτέρω εξέλιξη εργαλείων βιώσιμης κινητικότητας, όπως το EcoRoutes, με στόχο οι μετακινήσεις μέσα στην πόλη να σχεδιάζονται και να υποστηρίζονται βάσει πραγματικών δεδομένων.

Η φιλοσοφία του έργου συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια δημιουργίας μιας πόλης που προσαρμόζεται καλύτερα στις νέες κλιματικές συνθήκες, αξιοποιώντας την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

Στο BeatTheHeat II συμμετέχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εταίρων με διαφορετική τεχνογνωσία.

Η Local AI, ως τεχνικός συντονιστής, έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της κεντρικής υποδομής συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη των αλγορίθμων κινητικότητας του EasyRide.

Η Libelium υποστηρίζει τη λειτουργία του ομοσπονδιακού Data Space και τις τεχνολογίες ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης το Πολυτεχνείο του Μιλάνου και ο Δήμος Codogno.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών λύσεων. Η λογική είναι ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις δεν χρειάζεται να αναπτύσσουν κάθε νέα υπηρεσία εξαρχής, αλλά μπορούν να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, να προσαρμόζουν επιτυχημένες εφαρμογές στις ανάγκες τους και να δημιουργούν κοινά τεχνολογικά πρότυπα.

Με τη δεύτερη φάση του BeatTheHeat, η Καλαμάτα επιχειρεί να κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα μοντέλο έξυπνης, βιώσιμης και κλιματικά ανθεκτικής πόλης, όπου τα περιβαλλοντικά δεδομένα αξιοποιούνται έγκαιρα και με πρακτικό τρόπο προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του συνολικού αστικού σχεδιασμού.