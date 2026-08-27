Δήμος Πύλου - Νέστορος: Διαμαρτυρία πολιτών για τα δημοτικά τέλη

Αντιπροσωπεία των πολιτών που διαμαρτύρονται κατέθεσε την Τρίτη 25 Αυγούστου στη Πύλο στο Δημαρχείο το ακόλουθο κείμενο και τις υπογραφές περισσότερων από 230 πολιτών.

Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες ζητούν να σταλεί το κείμενο της διαμαρτυρίας τους σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει συζήτηση του θέματος σε αμέσως προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό να ληφθεί απόφαση.

Το κείμενο που κατατέθηκε είναι το εξής:

«Οι διαδοχικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο Πύλου- Νέστορος έχουν αναδείξει την περιοχή ως τον πιο ακριβό Δήμο στη Μεσσηνία για το 2026, με τον συντελεστή οικιακών ακινήτων να αγγίζει τα 2,01 ευρώ ανά τ.μ..

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η επιβάρυνση είναι οριζόντια και εξισώνει τα απλά νοικοκυριά των χωριών με τις υπερπολυτελείς τουριστικές βίλες.

Κοινωνική Αδικία: Οι κάτοικοι των χωριών που μένουν στα σπίτια των παππούδων τους και πατεράδων τους πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη με ιδιοκτήτες ακινήτων εκατομμυρίων ευρώ.

Μαύρη Οικονομία: Πολλές πολυτελείς εξοχικές κατοικίες αλλοδαπών εκμισθώνονται παράνομα σε τουρίστες.

Διαφυγόντα Έσοδα: Οι "μαύρες" αυτές συναλλαγές στερούν έσοδα από το κράτος και τον Δήμο, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να επιβαρύνονται με επαγγελματικά τιμολόγια.

Απαίτηση για Αναλογικότητα: Ζητείται άμεσος διαχωρισμός των συντελεστών χρέωσης με βάση την πραγματική χρήση και την αντικειμενική αξία των ακινήτων.

Σύγκριση εντός Περιφέρειας Πελοποννήσου (2026)

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2026, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είναι

ο ακριβότερος δήμος στη Μεσσηνία, ο 5ος ακριβότερος σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και από τους ακριβότερους σε όλη την Ελλάδα.

Δημος Πύλου-Νέστορος: 2,01 - 2,21 ευρώ ανά τ.μ.

Το πρόβλημα φαίνεται όταν συγκριθούν τα τέλη των αγροτικών χωριών του δήμου με άλλες πόλεις της Ελλάδας:

Σύγκριση με Μεγάλα Αστικά Κέντρα

Εκάλη: ενιαίος συντελεστής για κατοικίες περίπου 1,91 €/τ.μ.

Κηφισιά για κατοικίες έως 100 τ. .1,26 έως 1,28 τ.μ. από 101 τ.μ. και άνω από 1,39 έως 1,42 ευρώ τ.μ.

Αθήνα: 1,40 ευρώ ανά τ.μ. (Η Πύλος είναι περίπου 57% ακριβότερη από την πρωτεύουσα

Δήμος Σαρωνικού - Σαρωνιδα -Λαγονησι 1,10 τ.μ

Πάτρα : 1,00 ευρώ ανά τ.μ. (Η Πύλος έχει υπερδιπλάσια χρέωση).

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος χρεώνει τους κατοίκους των χωριών με τιμές "Luxury Resort" (2,01€/τ.μ.), την ώρα που οι υπηρεσίες καθαριότητας στα χωριά υπολειτουργούν, ενω τους θερινους μηνες μενουν επι ωρες χωρις νερο και οταν επανερχεται μυριζει βουρκο κατι που δε συμβαινει στις αμιγως τουριστικες περιοχες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το νομικό δικαίωμα να χωρίσει τον Δήμο σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες χρέωσης τελών.

Μπορεί να ορίσει χαμηλό συντελεστή για τα αγροτικά χωριά (όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης .

Μπορεί να ορίσει υψηλό συντελεστή για τις παραθαλάσσιες ή αναπτυγμένες τουριστικές ζώνες (όπου συγκεντρώνονται οι επενδύσεις και οι υπερπολυτελείς βίλες), καθώς εκεί ο όγκος των απορριμμάτων είναι πολλαπλάσιος κατά τη θερινή περίοδο.

Πράγματι, όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την εξίσωση των τελών για κύριους και βοηθητικούς χώρους κατατάσσει τα αγροτικά χωριά του Δήμου Πύλου-Νέστορος στα πιο ακριβά σε ολόκληρη την Ελλάδα όσον αφορά την επιβάρυνση των δημοτικών τελών ανά κατοικία.

Με την εξίσωση των συντελεστών, ένα σπίτι 80 τ.μ. με μια αποθήκη 70 τ.μ. χρεώνεται συνολικά για 150 τ.μ. με τον ανώτατο συντελεστή (2,01€/τ.μ.) . Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός πληρώνει δημοτικά τέλη για την αποθήκη του σαν να ήταν σαλόνι πολυτελείας με πισίνα.

Το παράδοξο του Δήμου Πύλου-Νέστορος είναι ότι οι κάτοικοι στα ορεινά και αγροτικά χωριά (Καπλάνι, Υάμεια, Φαλάνθη, Χωματερό, Ζιζανι, κλπ) καλούνται να πληρώσουν πάγια τέλη που ξεπερνούν κατά πολύ εύρωστες οικονομικά περιοχές.

Η Μεγάλη Αντίφαση με τις Ξένες Βίλες

Η κορυφαία αυτή επιβάρυνση προκαλεί αίσθημα κοινωνικής αδικίας λόγω της σύγκρισης με το real estate της περιοχής:

Ο Αγρότης: Πληρώνει 2,01€/τ.μ. για την αποθήκη και το παλιό πατρικό του, επιβιώνοντας από το ασταθές αγροτικό εισόδημα.

Η Luxury Βίλα: Μια υπερπολυτελής βίλα αλλοδαπού στην παραθαλάσσια ζώνη, που αποφέρει χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα μέσω μίσθωσης (συχνά με "μαύρες” συναλλαγές), χρεώνεται με τον ίδιο ακριβώς συντελεστή ανά τ.μ., καθώς ο Δήμος δεν έχει ενεργοποιήσει ειδικά επαγγελματικά τιμολόγια για αυτές τις περιπτώσεις.

Στους περισσότερους δήμους (συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων στην Πελοπόννησο), ισχύει μειωμένος συντελεστής για βοηθητικούς χώρους (υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, πατάρια κ.λπ.), συνήθως 30-60% του βασικού.

(Σ.Σ.: Οι 230 υπογραφές είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί).