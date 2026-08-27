Εγκαίνια Εμποροπανήγυρης Μυστρά – Σε λειτουργία έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου (φωτογραφίες)

Άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η φετινή εμποροπανήγυρη του Μυστρά μετά την τέλεση των εγκαινίων, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στην είσοδο της εμποροπανήγυρης, παρουσία της δημοτικής αρχής και πλήθους προσκεκλημένων και κόσμου.

Αμέσως μετά την τέλεση του αγιασμού από τον πρεσβύτερο της ενορίας Αγίου Γεωργίου Μυστρά, αιδεσιμότατο Λάζαρο Σκάγκο, ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας στον χαιρετισμό του ότι η ιστορική εμποροπανήγυρη του Μυστρά αποτελεί θεσμό με βαθιές ρίζες, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει από γενιά σε γενιά ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής μας ταυτότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος της δημοτικής αρχής είναι ο σεβασμός του χαρακτήρα και της ιστορικότητας της εμποροπανήγυρης, «να τη διατηρήσουμε, χωρίς να αλλοιώσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που την καθιστούν ξεχωριστή και αγαπητή στους κατοίκους της Σπάρτης και ολόκληρης της Λακωνίας».

Στην ιστορικότητα της εμποροπανήγυρης ως ιστορικού και εμπορικού θεσμού αναφέρθηκαν κατά τον χαιρετισμό τους ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Γιάννης Παναρίτης, ενώ ο πρόεδρος της Κοινότητας Μυστρά, Δημήτρης Σκρουμπέλος καλωσόρισε δημότες και επισκέπτες και ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλές αγορές.

Αμέσως μετά ο δήμαρχος Σπάρτης έκοψε την κόκκινη κορδέλα στην είσοδο της εμποροπανήγυρης, σηματοδοτώντας την έναρξή της και, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους, περιηγήθηκε στα περίπτερα και συνομίλησε με εμπόρους και επισκέπτες.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Σπύρος Τζινιέρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας, Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Στέφανος Βρεττάκος, οι αντιδήμαρχοι Άγγελος Αντωνάκος, Δημοσθένης Κακούρος, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Τριτάκης, Ευστράτιος Κοκκορός, Σπύρος Σελίμος, Θεοφάνης Λάζαρης, Αδαμαντία Βαγιακάκου-Δογαντζή, Γεώργιος Κουλουβάκος, Παντελής Γιαννακόπουλος και Δημήτρης Κυριακούλιας, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αδαμαντία Τζανετέα, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης.