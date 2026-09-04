Αμφισβητήσεις για εκπροσώπηση των εργαζομένων στη “Φάρις”: Η αντιπολίτευση «στρίμωξε» τη δημοτική αρχή

Σε απόσυρση του θέματος που αφορούσε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης «Φάρις» οδηγήθηκε η δημοτική αρχή, μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. της επιχείρησης. Οι παρατάξεις «Καλαμάτα Μετά» και «Λαϊκή Συσπείρωση» αμφισβήτησαν ότι είχε προηγηθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων για την επιλογή τους, επισημαίνοντας ότι σχετική αναφορά ή πρακτικό δεν περιλαμβανόταν στην εισήγηση που έφθασε προς ψήφιση.

Από τα έγγραφα που συνοδεύουν την υπόθεση προκύπτει ότι στις 28 Ιουλίου η διοίκηση της Φάρις απευθύνθηκε στους εκπροσώπους των εργαζομένων ζητώντας ενημέρωση για το εάν εξακολουθούν να τους εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην απάντηση που ακολούθησε αναφερόταν ότι ο Γιώργος Τσιλίκας ως τακτικό μέλος και η Αικατερίνη Παλαιολόγου ως αναπληρωματικό θα εξακολουθούσαν να ασκούν την εκπροσώπηση μέχρι τη διενέργεια νέας εκλογικής διαδικασίας από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων.

Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε βασικό σημείο της αντιπαράθεσης, καθώς εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε ένα διοικητικό όργανο δεν μπορεί να στηρίζεται σε μια ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά θα πρέπει να προκύπτει από σαφή διαδικασία με θεσμική και νομική υπόσταση.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς, ο οποίος έκανε λόγο για «βαριά θεσμική νόσο» που, όπως είπε, χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Φάρις, θέτοντας ερωτήματα τόσο για τα πρόσωπα που εκλέγονται όσο και για τις διαδικασίες με τις οποίες αυτά αντικαθίστανται.

Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης, την οποία χαρακτήρισε ελλιπέστατη, υποστηρίζοντας ότι σε σοβαρά εργασιακά ζητήματα δεν υπήρξε τοποθέτησή τους.

Ο κ. Σωφρονάς αναφέρθηκε ακόμη σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία, όπως είπε, είχαν συμμετάσχει και ψηφίσει μόλις 15 άτομα σε σύνολο περίπου 115 εργαζομένων. Υπογράμμισε ότι τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις πρέπει να διαθέτουν πραγματική νομιμοποίηση και να εκπροσωπούν ουσιαστικά το σύνολο των εργαζομένων.

Η δημοτική σύμβουλος και μέλος της Φάρις Ευγενία Κουβέλα χαρακτήρισε «μη ορθόδοξο» τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της κοινωφελούς επιχείρησης επέλεξε να απευθυνθεί στους υφιστάμενους εκπροσώπους των εργαζομένων, ρωτώντας τους μέσω αλληλογραφίας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να κατέχουν τις θέσεις τους.

Η ίδια σημείωσε ότι ο σύλλογος εργαζομένων της Φάρις έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε αρχαιρεσίες, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί σειρά ερωτημάτων. Μάλιστα, έθεσε ευθέως και ζήτημα εγκυρότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που σε αυτό συμμετέχει πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας ανέφερε ότι και ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκομιστεί το σχετικό έγγραφο – πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.

Όπως ανέφερε, μέχρι να ξεκαθαρίσει η διαδικασία και να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκλογές, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων θεωρείται προσωρινά ο Γιώργος Τσιλίκας.

Η αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στον φάκελο του θέματος επιβεβαιώνει ότι η Φάρις είχε ζητήσει από τους ήδη υπάρχοντες εκπροσώπους ενημέρωση για τη συνέχιση της εκπροσώπησής τους, ενώ η απάντηση που δόθηκε προέβλεπε τη διατήρησή τους μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα εκλογική διαδικασία.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισήμανε από την πλευρά του ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συνεδριάσεις της Φάρις με κενή τη θέση εκπροσώπησης που σχετίζεται με το Δημοτικό Ωδείο, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το θεσμικό κενό που είχε δημιουργηθεί.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «κωμικοτραγική».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κινητικότητα και η αλληλογραφία της Φάρις σχετικά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων εμφανίστηκαν μετά την παρέμβαση του νέου σωματείου που έχει συσταθεί.

Ο κ. Οικονομάκος τόνισε ότι το συγκεκριμένο σωματείο είναι νόμιμο και κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι το αποφεύγει, εκτιμώντας ότι δεν επιθυμεί να υπάρχουν περισσότερες και διαφορετικές φωνές εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Μπροστά στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν και στα ερωτήματα που παρέμεναν ανοιχτά ως προς τη νομιμοποίηση της εκπροσώπησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τάχθηκε υπέρ της πραγματοποίησης εκλογών από το υπάρχον σωματείο, ώστε στη συνέχεια να οριστούν με σαφή τρόπο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ο κ. Τσιλίκας παραμένει ο υφιστάμενος εκπρόσωπος.

Η ένταση, πάντως, που προκάλεσαν οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με την απουσία σαφούς τεκμηρίωσης για τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων, οδήγησε τελικά τον κ. Βασιλόπουλο στην απόφαση να αποσύρει το θέμα από τη συνεδρίαση.