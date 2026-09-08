Αναβολή απόφασης για κατάστημα στη Βέργα

Την αναβολή της συζήτησης θέματος που αφορούσε την ανάκληση παράτασης ωραρίου χρήσης και λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βέργας ζήτησε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Το θέμα είχε εισαχθεί προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, κατά δύο διαδοχικές μετρήσεις της ηχοστάθμης καταγράφηκαν 93 και 88,5 ντεσιμπέλ, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταστήματος είναι τα 80 ντεσιμπέλ.

Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής που είχε χορηγηθεί για το κατάστημα προέβλεπε ρητά ότι η ανώτατη ηχοστάθμη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ. Παράλληλα, η σχετική απόφαση επέτρεπε τη χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο έως τις 2 τα ξημερώματα και προέβλεπε ότι η μη τήρηση των όρων μπορούσε να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και ανάκληση της παράτασης.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, η αρμόδια υπηρεσία κάλεσε την πλευρά του καταστήματος να υποβάλει εντός πέντε ημερών τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις της, ενημερώνοντάς την παράλληλα για το ενδεχόμενο ανάκλησης της παράτασης ωραρίου. Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν υπήρξε ανταπόκριση εντός της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Κατόπιν αυτών, η Δημοτική Αστυνομία εισηγήθηκε προς τη Δημοτική Επιτροπή την ανάκληση της απόφασης παράτασης ωραρίου χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα.

Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του θέματος, ο δήμαρχος Καλαμάτας παρενέβη, ζητώντας την αναβολή του, καθώς, όπως επισημάνθηκε, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ως προς το εάν η προτεινόμενη ανάκληση θα είχε οριστικό χαρακτήρα ή εάν θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι, η λήψη απόφασης μετατέθηκε για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το καθεστώς, πριν η Δημοτική Επιτροπή προχωρήσει σε οριστική κρίση.

Τ.Αν.