Στο επίκεντρο του Δ.Σ. της «Φάρις» το Ανοιχτό Θέατρο – Συζήτηση για μισθώματα, ασφάλεια και δεσμεύσεις παραγωγών

Στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας και στον τρόπο με τον οποίο αυτό παραχωρείται στις παραγωγές επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις», με αφορμή την εισήγηση για την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού της επιχείρησης για το 2026.

Η εισήγηση, η οποία τέθηκε προς ψήφιση στο Δ.Σ., προβλέπει συνολική αύξηση εσόδων και εξόδων κατά 82.500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του Ανοιχτού Θεάτρου αυξάνονται κατά 27.000 ευρώ, από τις 60.000 στις 87.000 ευρώ.

Η οικονομική αυτή τροποποίηση αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση του Ανοιχτού Θεάτρου, το ύψος του μισθώματος που καταβάλλουν οι παραγωγές, τα μέτρα ασφαλείας αλλά και το καθεστώς δέσμευσης των ημερομηνιών.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα στάθηκε στο σημερινό μίσθωμα των 1.500 ευρώ ανά παράσταση, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση για πιθανή αναπροσαρμογή του.

Όπως σημείωσε, στις μεγάλες παραγωγές που καταγράφουν sold out τα έσοδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά, όταν μάλιστα η τιμή του εισιτηρίου ξεπερνά συνήθως τα 20 ευρώ. Κατά την άποψή της, το ποσό που αποκομίζει η «Φάρις» είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τον συνολικό τζίρο που μπορεί να πραγματοποιεί μια επιτυχημένη παράσταση. Η κα. Κούβελα υπογράμμισε ακόμη ότι πρόκειται για μια υποδομή την οποία δημιούργησε ο Δήμος Καλαμάτας και για την οποία διατέθηκαν σημαντικά ποσά, εκτιμώντας ότι σήμερα παραχωρείται σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, την ώρα που η επιχείρηση και ο Δήμος έχουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να εξεταστεί η ύπαρξη ενός ελάχιστου πλαφόν ή άλλου μηχανισμού σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε η «Φάρις» να μπορεί να αποκομίζει μεγαλύτερα έσοδα από τις παραγωγές με υψηλή εμπορική απόδοση.

Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα των τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων, προτείνοντας να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για δωρεάν χρήση του Ανοιχτού Θεάτρου από αυτά ή, εναλλακτικά, για την καταβολή ενός καθαρά συμβολικού ποσού.

Στα ζητήματα ασφαλείας επικεντρώθηκε από την πλευρά του ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κωνσταντίνος Μαραβέλιας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι παραγωγές θα πρέπει να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, κάνοντας ειδική αναφορά σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται θεατές να κάθονται στα σκαλιά του θεάτρου.

Όπως τόνισε, μια τέτοια πρακτική μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν θα απαιτηθεί γρήγορη εκκένωση του χώρου και απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων υπό συνθήκες πίεσης ή πανικού.

Έθεσε, μάλιστα, και τη διάσταση της ευθύνης που μπορεί να προκύψει για τον Δήμο στην περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας γνωστοποίησε ότι το ενδιαφέρον των παραγωγών για το Ανοιχτό Θέατρο παραμένει έντονο και μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς υπάρχουν αιτήματα για νέες ημερομηνίες και επιπλέον παραστάσεις.

Απαντώντας στα ζητήματα ασφαλείας, επισήμανε ότι η «Φάρις» παραχωρεί τον χώρο, ενώ, βάσει του συμφωνητικού που υπογράφεται, η ευθύνη για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βαρύνει την εκάστοτε παραγωγή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη βεβαίωση παραβάσεων σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν όσα προβλέπονται.

Ο κ. Δρούγας τόνισε ότι στις προθέσεις της διοίκησης είναι το πλαίσιο και οι όροι παραχώρησης του θεάτρου να γίνουν ακόμη αυστηρότεροι, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα και «παραφωνίες» που μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του χώρου.

Έθεσε επίσης το ζήτημα της προκαταβολής κατά την υπογραφή των συμφωνητικών. Όπως εξήγησε, σήμερα δεσμεύονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για παραγωγές, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούν ακυρώσεις, με αποτέλεσμα να χάνονται ημερομηνίες που θα μπορούσαν να έχουν διατεθεί σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολής, ώστε να υπάρχει ουσιαστικότερη δέσμευση από την πλευρά των διοργανωτών.

Ο αντιπρόεδρος της Φάρις Δημήτρης Βεργόπουλος συμφώνησε ότι υπάρχει περιθώριο αναπροσαρμογής του κόστους παραχώρησης του Ανοιχτού Θεάτρου, έθεσε ωστόσο και μια διαφορετική διάσταση της συζήτησης.

Όπως υποστήριξε, στον χώρο του πολιτισμού κάθε πόλη οφείλει να συνεισφέρει με τον δικό της τρόπο, σημειώνοντας ότι μια μεγάλη αύξηση του μισθώματος θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ορισμένες παραγωγές να μην επιλέξουν τελικά την Καλαμάτα και το Ανοιχτό Θέατρο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν θα ήταν ορθό να υπάρχει διαφορετική οικονομική μεταχείριση ανά παραγωγή, με άλλα ποσά να ζητούνται από κάποιους διοργανωτές και διαφορετικά από άλλους, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνολικής αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος.

Ο κ. Βεργόπουλος στάθηκε ακόμη όχι μόνο στα άμεσα έσοδα που προκύπτουν για τη Φάρις από τη χρήση του θεάτρου, αλλά και στα ευρύτερα οικονομικά οφέλη για την Καλαμάτα όταν μια μεγάλη παραγωγή προσελκύει πολύ κόσμο.

Ένα γεμάτο θέατρο, όπως σημείωσε, δημιουργεί κίνηση συνολικά στην πόλη, από την εστίαση μέχρι τη φιλοξενία, και αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει επίσης να συνεκτιμάται όταν καθορίζεται η πολιτική παραχώρησης του χώρου.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Φάρις, Ηλιάνα Σταθοπούλου, γνωστοποίησε ότι στους σχεδιασμούς της επιχείρησης βρίσκεται ήδη μια αναπροσαρμογή του μισθώματος του Ανοιχτού Θεάτρου κατά περίπου 200 έως 300 ευρώ.

Όπως εξήγησε, η αρχική τιμή είχε επιλεγεί σκόπιμα σε χαμηλότερο επίπεδο, προκειμένου τόσο οι παραγωγές όσο και το κοινό να γνωρίσουν το νέο θέατρο και να δημιουργηθεί σταδιακά ενδιαφέρον για τη χρήση του. Πλέον, με το Ανοιχτό Θέατρο να έχει μπει δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης και να προσελκύει σημαντικό αριθμό παραγωγών, υπάρχει η σκέψη η τιμή να αναπροσαρμοστεί.

Η κα. Σταθοπούλου επιβεβαίωσε ακόμη ότι θα υπάρξουν αυστηρότεροι όροι σε ό,τι αφορά τη δέσμευση ημερομηνιών από τις παραγωγές, ώστε να αποφεύγονται ακυρώσεις που δημιουργούν προβλήματα στον προγραμματισμό.

Υπέρ της πρόβλεψης προκαταβολής τάχθηκε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Κορομηλάς. Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που οι ίδιες οι παραγωγές ξεκινούν την προπώληση και εισπράττουν χρήματα από τα εισιτήρια πριν πραγματοποιηθεί η παράσταση, είναι εύλογο να προβλέπεται και η προεξόφληση ενός μέρους του ποσού που οφείλεται στη Φάρις.