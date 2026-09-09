Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκριση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα

Την έγκριση της μελέτης για την κατασκευή αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας. Αντικείμενο της μελέτης είναι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, στον Δήμο Τριφυλίας, με συνολικό ποσό δαπάνης 226.931,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή αντιπλημμυρικών για την συλλογή και διοχέτευση των όμβριων , την αποκατάσταση της οδοποιίας με διάστρωση σκυροδέματος σε σημεία που έχουν διαβρωθεί από εσφαλμένη διοχέτευση των όμβριων υδάτων, την δημιουργία αυλακών απορροής από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε τμήματα οδών και πρανών όπου έχει προκληθεί ολίσθηση, την κατασκευή τοιχίων μικρής κλίμακας στις εκτονώσεις των όμβριων καθώς και διάφορες παρεμβάσεις σε σημεία όπου τα όμβρια έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ιδιοκτησίες.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα ακόλουθα σημεία του Δήμου Τριφυλίας : ΤΚ Φλόκας , Ροντάκι ΔΚ Κυπαρισσίας, οικισμός Τερψιθέα θέση «Γεφύρι Στεφανή», ΤΚ Γλυκοριζίου, ΤΚ Αρμενιών θέση Παναγίτσα, θέση κλήμα Α, θέση κλήμα Β , θέση κλήμα Γ, ΤΚ Σπηλιάς θέση έξοδος προς Αρμενιούς, θέση περιοχή Αγίου Νεκταρίου, ΤΚ Βρυσών, ΤΚ Περδικονερίου, ΤΚ Σιδηροκάστρου 1 – Καμάρι, ΤΚ Σιδηροκάστρου 2 – Καμάρι, Σανί γεφύρι, ΤΚ Μουριατάδας – Καρβούνι, λοιπές μικρής κλίμακας αποκαστάσεις αντιπλημμυρικών στο Δήμο.

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ στη Κυπαρισσία κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρης από τις 12 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας. Πιο συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφαση της ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου, για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ, στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας στο οικοδομικό τετράγωνο 144 - Χώρος Αθλητισμού ΠΕ3, εκτάσεως 1.750 τ.μ. για το χρονικό διάστημα από 12-09-2026 έως και 18-09-2026. Κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Γεωργιοπούλου Ανδριάνα η οποία πρόσφερε ως μίσθωμα το ποσό των δέκα χιλιάδων πενήντα ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ίδια απόφαση ο πλειοδότης υποχρεούται την επόμενη μέρα από την κοινοποίηση της έγκρισης/κατακύρωσης να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό του μισθώματος και προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης (10% επί του μισθώματος).

Επισημαίνεται ότι η έναρξη λειτουργίας του Λούνα Παρκ επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση και χορήγηση της απαιτούμενης έγκρισης λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

Κ.Μπ.