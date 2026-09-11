Συνάντηση Πτωχού με Βασιλόπουλο - Συζήτηση για αθλητικό κέντρο και φοιτητική εστία

Η πρόοδος του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου, η προοπτική δημιουργίας φοιτητικών εστιών και η ανάγκη για νέες σχολικές μονάδες στην Καλαμάτα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου, ενώ συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας φοιτητικών εστιών στην πόλη, χωρίς να ανακοινωθούν σε αυτή τη φάση συγκεκριμένη χωροθέτηση, προϋπολογισμός ή χρονοδιάγραμμα.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης οι ανάγκες για νέες σχολικές μονάδες και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και η πορεία των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, Πτωχός και Βασιλόπουλος συζήτησαν νέες παρεμβάσεις που μπορούν να ενταχθούν στον κοινό σχεδιασμό Περιφέρειας και Δήμου το επόμενο διάστημα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή περιφερειάρχη, αντιδημάρχων και συνεργατών της Περιφέρειας και του Δήμου.

Ο Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι μέσα από ώριμες προτάσεις και την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να δρομολογηθούν νέες παρεμβάσεις για την Καλαμάτα.