Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας: Νέα σχολική χρονιά με προβληματισμούς και διεκδικήσεις

Τις ευχές της προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο μια σειρά από ζητήματα που, όπως επισημαίνει, συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σχολική καθημερινότητα και τις οικογένειες.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο αυξημένο οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν τα νοικοκυριά κάθε Σεπτέμβριο. Σχολικά είδη, αναλώσιμα, ρουχισμός, φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με το γενικότερο κόστος ζωής, δημιουργούν, σύμφωνα με την Ένωση, ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για πολλές οικογένειες. Για να υπογραμμίσει το ζήτημα του κόστους της εκπαίδευσης, η Ένωση παραπέμπει και σε στίχους του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σημειώνοντας ότι το περιεχόμενό τους παραμένει επίκαιρο. Παράλληλα, ασκεί κριτική για τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και αναφέρεται σε προβλήματα που αφορούν την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τις ελλείψεις σε διδακτικό και λοιπό προσωπικό, αλλά και τη σχολική στέγη.

Όπως υποστηρίζει, παρά τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι παρεμβάσεις που απαιτούνται σε αρκετές σχολικές υποδομές, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού γίνονται αισθητές ήδη από την έναρξη της χρονιάς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Λύκειο και στο λεγόμενο «Εθνικό Απολυτήριο». Η Ένωση Γονέων εκφράζει την αντίθεσή της στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει τον εξεταστικό χαρακτήρα του Λυκείου και να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης καλεί τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στους Συλλόγους Γονέων των σχολείων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης. Το κάλεσμα αποκτά, όπως σημειώνεται, ιδιαίτερη βαρύτητα τη φετινή χρονιά, καθώς πρόκειται για χρονιά αρχαιρεσιών στους Συλλόγους Γονέων.

Η Ένωση εκτιμά ότι οι οργανωμένες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών έχουν αποφέρει αποτελέσματα, ωστόσο τονίζει ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες μέχρι να διαμορφωθούν οι συνθήκες που, κατά την άποψή της, δικαιούνται μαθητές και οικογένειες. «Δεν μας αρκούν όσα έχουμε πετύχει. Βρισκόμαστε ακόμη πολύ πίσω από αυτό που δικαιούνται τα παιδιά μας: ένα σύγχρονο, ασφαλές, πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, που θα μορφώνει ολόπλευρα και δεν θα εξοντώνει τη νεανική δημιουργικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το μήνυμα: «Δυναμώνουμε τους Συλλόγους Γονέων. Δυναμώνουμε τη φωνή μας. Παλεύουμε για το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας».