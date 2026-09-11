Καλαμάτα: Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά 2026 - 2027

Με Αγιασμό, ευχές και χαμόγελα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά 2026 - 2027, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά και στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, σήμερα Παρασκευή.

Τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικούς δίχως προβλήματα, με τις εγκαταστάσεις να είναι συντηρημένες και περιποιημένες.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος σε επισκέψεις του σε σχολεία της πόλης, ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς υγεία, πρόοδο και καλή σχολική χρονιά.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε: «Πρώτο κουδούνι σήμερα για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και η ευχή όλων μας είναι η νέα σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, γνώσεις και δημιουργία!

Ως Δήμος Καλαμάτας είμαστε και παραμένουμε σταθερά δίπλα στη σχολική κοινότητα και τις ανάγκες της. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλο το Δήμο, αξιοποιώντας ίδιους πόρους αλλά και κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Καλή σχολική χρονιά!»