Παρέμβαση Καφαντάρη στην Επιτροπή CIVEX

Την άμεση πρόσβαση δήμων και Περιφερειών σε χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο πρότεινε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή CIVEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Δημήτρης Καφαντάρης υποστήριξε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Συμφώνου, επισημαίνοντας ότι δήμοι και Περιφέρειες χρειάζονται τους απαραίτητους πόρους και απλούστερες διαδικασίες για να υλοποιήσουν τις σχετικές πολιτικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νησιωτική και παραμεθόρια διάσταση, προτείνοντας τα νησιά να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικοί κόμβοι της Ευρώπης στη Μεσόγειο.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας, η διαχείριση του μεταναστευτικού με ιδιαίτερη μέριμνα για χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα, η προστασία των εξωτερικών συνόρων και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η παρέμβαση έγινε στη 10η συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις», με αντικείμενο το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Μία Θάλασσα, ένα Σύμφωνο, ένα Μέλλον».

«Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο δεν μπορεί να παραμείνει ένα Σύμφωνο μόνο μεταξύ κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών. Πρέπει να γίνει Σύμφωνο των Περιφερειών, των Δήμων, των Νησιών και των Πολιτών της Μεσογείου», τόνισε ο Δημήτρης Καφαντάρης.