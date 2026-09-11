Δήμος Μεγαλόπολης: Επίσπευση των μεγάλων έργων υποδομής ζητεί ο Μιχόπουλος

Την επίσπευση των μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης που έχουν εξαγγελθεί για τη Μεγαλόπολη έθεσε ο δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σε κυβερνητικά στελέχη, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο δήμαρχος Μεγαλόπολης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 3 έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, είχε σειρά επαφών με τον πρωθυπουργό και υπουργούς της κυβέρνησης.

Βασικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η πορεία των έργων που έχουν εξαγγελθεί για τη Μεγαλόπολη και η ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής.

Μετά τις επαφές του, ο Κώστας Μιχόπουλος δήλωσε ικανοποιημένος από τη διάθεση συνεργασίας που, όπως ανέφερε, συνάντησε από την κυβερνητική πλευρά, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη των έργων.

«Ο αγώνας μας συνεχίζεται αδιάκοπα», σημείωσε ο δήμαρχος, θέτοντας ως στόχο να μπει η Μεγαλόπολη «σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και δημιουργικής πορείας».