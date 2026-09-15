54 νέες οργανικές θέσεις στους παιδικούς σταθμούς - Eνώ από το 2027 μειώνονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

Τη σύσταση 54 νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προβλέπει η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία τέθηκε προς συζήτηση και ψηφίστηκε στη Δημοτική Επιτροπή.

Η εισήγηση χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις παιδαγωγικού και λοιπού προσωπικού και να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των δημοτικών δομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, το υφιστάμενο μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των δημοτικών σταθμών, ενώ χωρίς τις νέες θέσεις παιδαγωγικού προσωπικού δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία των τμημάτων. Παράλληλα, στην εισήγηση τονίζεται ότι η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία των σταθμών προϋποθέτει την πλήρη στελέχωσή τους.

Η πρόταση προβλέπει συνολικά 54 νέες οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε επτά δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 16 θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 12 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 4 θέσεις ΔΕ Μαγείρων, 4 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων, 14 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και 4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση είχε, πάντως, το ζήτημα της χρηματοδότησης των δομών και κυρίως το τι θα συμβεί εφόσον τα επόμενα χρόνια περιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης επισήμανε ότι μετά το 2027 αναμένεται γενικότερα να μειωθούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι, εφόσον σταματήσει ή περιοριστεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, ο Δήμος θα αναλάβει την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, ώστε να μην τεθεί ζήτημα λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι σήμερα περίπου 550.000 ευρώ για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται ήδη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημαντικό μέρος του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στους παιδικούς σταθμούς απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνδέονται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στα στοιχεία στελέχωσης ανά δημοτικό σταθμό που συνοδεύουν την εισήγηση. Ενδεικτικά, καταγράφονται εργαζόμενοι ΙΔΟΧ – ΕΣΠΑ σε ειδικότητες παιδαγωγών, βοηθών βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων και προσωπικού καθαριότητας.

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Το οικονομικό σκέλος της απόφασης είναι επίσης σημαντικό. Το ανώτατο εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που θα προκληθεί από τη δημιουργία των νέων τακτικών θέσεων υπολογίζεται σε 923.081,04 ευρώ.

Η κίνηση του Δήμου εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2026 και προβλέπει ειδικό πάγιο σύστημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Μάλιστα, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και να υποβάλουν τις σχετικές αποφάσεις προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Δήμος Καλαμάτας επιχειρεί ουσιαστικά να περάσει από ένα μοντέλο που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συμβάσεις και χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε μια πιο σταθερή στελέχωση των δομών. Και το βασικό πολιτικό μήνυμα που προέκυψε από τη συζήτηση ήταν ότι, ακόμη κι αν οι ευρωπαϊκοί πόροι περιοριστούν τα επόμενα χρόνια, η δημοτική αρχή δηλώνει πως οι παιδικοί σταθμοί και οι ανάγκες στελέχωσής τους δεν θα αφεθούν χωρίς χρηματοδότηση.

Τ.Αν.