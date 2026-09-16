Βήμα για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας - Παραδόθηκε το πρώτο στάδιο της μελέτης

Ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά «μέτωπα» της Καλαμάτας φαίνεται να μπαίνει πλέον σε ουσιαστική τροχιά υλοποίησης, καθώς προχωρά η διαδικασία για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας, μιας έκτασης περίπου 440 στρεμμάτων που αποτελεί το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης, το οποίο παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη πολεοδομική οργάνωση.

Η εξέλιξη της μελέτης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για ένα έργο που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την πόλη: την πλήρη χάραξη και διάνοιξη της οδού Κρήτης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη συνέχιση του δρόμου και, κατ’ επέκταση, για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού άξονα κίνησης παράλληλα με τη Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην «Ε» η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, στις 11 Αυγούστου το ανάδοχο σχήμα «Σχεδιασμός Α.Ε. – Σιολίδης Ιωάννης» παρέδωσε στον Δήμο το πρώτο στάδιο της μελέτης.

Πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στον έλεγχο του υλικού που έχει κατατεθεί, με την εκτίμηση ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν διατυπωθεί οι όποιες παρατηρήσεις του Δήμου. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα κληθεί να προχωρήσει στις διορθώσεις και προσαρμογές που θα του υποδειχθούν.

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες αναρτήσεις και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παρατηρήσεων επί της μελέτης, ενώ μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων σταδίων αυτή θα παραληφθεί από τον Δήμο, μέσω της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κα. Κουμάντου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών και των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού και εγκρίσεων.

Η ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είχε εγκρίνει δίμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επιμέρους σταδίου της μελέτης για την αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων και περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολικής Παραλίας. Η παράταση αφορούσε αποκλειστικά το πρώτο επιμέρους στάδιο και συγκεκριμένα τη σύνταξη των τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης είχε επισημάνει τότε ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν θα επηρέαζε τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, ο οποίος παραμένει στους 14 μήνες. Όπως είχε εξηγήσει, προβλέπεται αναπροσαρμογή και σύμπτυξη των επόμενων σταδίων, ώστε η δίμηνη παράταση να μη μεταφραστεί σε αντίστοιχη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής, Γεωλογική Μελέτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων, Περιβαλλοντική Μελέτη, περιοχής επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας» είχε υπογραφεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Αλέξανδρο Τσαβδαρόγλου, νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου σχήματος «Σχεδιασμός Ανώνυμος Εταιρία Μελετών – Συμβούλων και Διοίκησης Έργων Υποδομής δ.τ. Σχεδιασμός Α.Ε. – Σιολίδης Ιωάννης».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 483.804,47 ευρώ και το αντικείμενό της είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πακέτο» επιμέρους μελετών και εργασιών που περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση, την πολεοδομική μελέτη, την πράξη εφαρμογής, τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση, τη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεμάτων, καθώς και την απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Η περιοχή που αποτελεί το αντικείμενο του σχεδιασμού οριοθετείται από την οδό Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, τη Λακωνικής στα βόρεια και την Καρακούση στα δυτικά, ενώ προς τα ανατολικά εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας.

Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις γης είναι Γενική Κατοικία και Τουρισμός – Αναψυχή. Η έκταση των περίπου 440 στρεμμάτων θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη της Καλαμάτας, καθώς αποτελεί το τελευταίο μεγάλο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου που δεν έχει ακόμη οργανωθεί πολεοδομικά.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα όχι μόνο για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για το κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης.

Κρίσιμο στοιχείο είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της χάραξης και της διάνοιξης της οδού Κρήτης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός παράλληλος άξονας προς τη Ναυαρίνου. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της παραλιακής οδού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κυκλοφοριακή επιβάρυνση είναι αυξημένη.

Παράλληλα, η πολεοδομική οργάνωση της Ανατολικής Παραλίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού, ενισχύοντας την προοπτική επέκτασης και αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας προς τα ανατολικά.