European Steps Challenge: Η Καλαμάτα περπατά για μια θέση στις πιο ενεργές πόλεις της Ευρώπης

Η δράση ξεκινά σήμερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και θα διαρκέσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του EIT Urban Mobility, σε συνεργασία με την εφαρμογή Walk15 και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πεζών (IFP), με στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους ευρωπαϊκών πόλεων να περπατούν περισσότερο και να περιορίζουν, όπου είναι δυνατόν, τη χρήση του αυτοκινήτου.

Μέσα από το European Steps Challenge, τα καθημερινά βήματα κάθε συμμετέχοντα προστίθενται στο συνολικό αποτέλεσμα της πόλης του. Στο τέλος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας θα αναδειχθούν οι πιο ενεργές πόλεις της Ευρώπης, με την Καλαμάτα να διεκδικεί τη δική της θέση στην κατάταξη.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί παράλληλα μια αφορμή για τους κατοίκους να δουν διαφορετικά τις καθημερινές τους μετακινήσεις, αφήνοντας για λίγο το αυτοκίνητο και επιλέγοντας έναν πιο ενεργό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μετακίνησης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ

Η διαδικασία είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή Walk15, εγγράφονται στην πρόκληση που αφορά την Καλαμάτα και στη συνέχεια τα βήματα που πραγματοποιούν καθημερινά καταγράφονται και προστίθενται αυτόματα στο συνολικό αποτέλεσμα της πόλης.

Όσο περισσότεροι Καλαματιανοί συμμετέχουν και όσο περισσότερα βήματα συγκεντρώνονται, τόσο υψηλότερα μπορεί να βρεθεί η πόλη στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Με αφορμή τη συμμετοχή στο European Steps Challenge, ο Δήμος Καλαμάτας απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους και φορείς να πάρουν μέρος στην προσπάθεια, συνδυάζοντας την καθημερινή άσκηση με έναν κοινό στόχο για την πόλη.

Το μήνυμα της δράσης είναι απλό: από σήμερα έως τις 22 Σεπτεμβρίου, περπατάμε περισσότερο και κάθε μας βήμα μετρά για την Καλαμάτα.