Στο Δήμο Οιχαλίας παραχωρήθηκε ο χώρος “Μπεζεστένι”

“Ενα όραμα πολλών ετών έγινε πράξη”, επισημαίνει σε ανάρτησή της η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου κι ενημερώνει πως στόχος είναι “η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου τέχνης, ειρήνης, πολιτισμού και συμφιλίωσης, φιλοξενώντας δράσεις και πρωτοβουλίες που θα προάγουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα”.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της η κ. Γεωργακοπούλου σημειώνει:

“Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι ένα όραμα πολλών ετών έγινε πράξη.

Την Παρασκευή 11/9/2026 υπεγράφη το Συμφωνητικό για την παραχώρηση του χώρου «Μπεζεστένι» από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μελιγαλά στον Δήμο Οιχαλίας.

Ένας χώρος με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, για τον οποίο έγιναν προσπάθειες επί σειρά ετών, πλέον περνάει στον Δήμο μας για να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το συμφωνητικό υπέγραψαν: Ο νόμιμος εκπρόσωπος και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Μελιγαλά, ο Αιδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Καραγιάννης και η Δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου.

Ο Δήμος Οιχαλίας θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία ανακαίνισης του χώρου, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου τέχνης, ειρήνης, πολιτισμού και συμφιλίωσης, φιλοξενώντας δράσεις και πρωτοβουλίες που θα προάγουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Από τα λόγια, στα έργα”.