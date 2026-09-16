Στη Μεσσήνη την Κυριακή η εικόνα της Παναγίας από τη μονή Βουλκάνου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η υποδοχή της θα γίνει με τιμές στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας σε κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία της πόλης, με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι η εικόνα της Παναγίας θα φθάσει στο μετόχι της μονής Βουλκάνου και θα εναποτεθεί στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής για προσκύνημα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Της υποδοχής και της λιτανείας θα προστούν οι μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου, εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Ολες αυτές τις μέρες η Μεσσήνη αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, που θα πάνε στην πόλη, προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και να ζήσουν από κοντά το φημισμένο Νησιώτικο πανηγύρι.