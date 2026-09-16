ΔΕΥΑΚ: 25 προσλήψεις για εποχιακές ανάγκες

“Θα είναι για αποκαταστάσεις σε ύδρευση – αποχέτευση. Ερχεται χειμώνας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι”, ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης.

Διαφωνώντας ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς μίλησε για 25 ρουσφέτια, για πολλά άτομα, για εξυπηρέτηση ψηφοφόρων, ημετέρων. Ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση, για να ενημερωθεί ο κόσμος που έχει ανάγκη από δουλειά και να τεθούν κριτήρια πρόσληψης. Μάλιστα υπενθύμισε το ΑΣΕΠ που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης απάντησε ότι οι εργαζόμενοι με 2μηνα είναι αναγκαίοι γα τη λειτουργία της επιχείρησης, πως οι μόνιμες θέσεις καλύπτονται με ΑΣΕΠ και δήλωσε ότι “μας διέλυσε το ΑΣΕΠ. Εμειναν μόνο δύο, όλοι οι άλλοι ήρθαν κι έφυγαν”. Παρατήρησε πως “εμείς τηρούμε τους κανόνες, για να λύσουμε και τα προβλήματα της καθημερινότητας” και ανέφερε ότι “οι προσλήψεις για τα δίμηνα βγαίνουν στη «Διαύγεια», που ήταν τομή του Γιώργου Παπανδρέου”.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας είπε ότι τα δίμηνα δεν είναι ρουσφέτια, γιατί ζητάμε 15 στην Καθαριότητα κι έρχονται 10, γιατί επιδιώκουν να εργαστούν με οκτάμηνα.

Γ.Σ.