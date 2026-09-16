Καλαμάτα: Παράταση 9 μηνών για το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης

Παράταση 9 μηνών, έως τις 2 Ιουνίου 2027, ενέκρινε χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης γ’ φάση, στην πόλη.

Το έργο προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, είχε συμβατική προθεσμία 2 χρόνων, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ που αποδέχθηκε το Δ.Σ., “η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού εξέτασε την αίτηση του αναδόχου και τα στοιχεία που αφορούν την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαπίστωσε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και έχουν επηρεάσει την ομαλή εξέλιξη και τον αρχικό προγραμματισμό των εργασιών”.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος επικαλείται τους ακόλουθους λόγους:

“α) Έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένες βροχοπτώσεις, τα οποία επηρέασαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. β) Εντοπισμό απρόβλεπτων υφιστάμενων δικτύων και προβλημάτων που οφείλονται στην παλαιότητα και την υφιστάμενη κατάσταση των δικτύων. γ) Περιορισμούς στην εκτέλεση εργασιών κατά την τουριστική περίοδο, λόγω της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της πόλης και της ελαχιστοποίησης της όχλησης των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών. δ) Ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λόγω απαιτούμενων πρόσθετων ποσοτήτων και νέων τιμών, γεγονός που επηρεάζει τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των εργασιών”.