Εγκρίθηκε το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος (ΓΣΥΥ) της ΔΕΥΑ Καλαμάτας παρέλαβε κι ενέκρινε χθες, κατά πλειοψηφία, το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Καταψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς, αναφέροντας ότι σύμφωνα με το Σχέδιο: “Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Άνω Βέργας δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα, καθώς δεν έχουν προκύψει συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον Αγιο Φλώρο βρίσκεται υπό μελέτη και σε σχεδιασμό προς υλοποίηση. Το ποσοστό αγωγών εξωτερικού

υδραγωγείου ηλικίας άνω των 30 ετών είναι στο 75,5%”.

Ο κ. Φαββατάς ζήτησε να φτιαχθεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στον Αγιο Φλώρο για να προστατευτούν οι πηγές, διαφωνώντας με τον γενικό διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη, που υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται η μονάδα. Κι επέκρινε το γεγονός ότι η επιλογή του μελετητή του ΓΣΥΥ έγινε με ανάθεση, κάνοντας λόγο για επιλογές αναδόχων από τη ΔΕΥΑΚ, “οι μισές με αναθέσεις και οι άλλες μισές με μία προσφορά.

Ακόμα, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή και διεκπεραίωση κάθε αναγκαίου εγγράφου και κάθε περαιτέρω ενέργειας, που απαιτείται για

την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.